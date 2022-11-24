هيئة قناة السويس تسمح للوحدات العائمة الأقل من 300 طن بسداد رسومها بالجنيه المصري

علمت “المال” أن هيئة قناة السويس سمحت للوحدات العائمة الصغيرة المارة بقناة السويس من الاتجاهين، والتي تقل حمولتها عن 300 طن، وعلى رأسها اليخوت واللنشات، بسداد رسوم العبور بالعملة المحلية “الجنيه المصري”.

واشترطت هيئة القناة، في منشور ملاحي، أمس الأربعاء، أن تكون تلك الوحدات العائمة رافعة للعلم المصري، وتحمل الجنسية المصرية، على أن يتم سداد رسوم العبور المقررة في حساب الهيئة الخاص ببنك قناة السويس.

كما أوضحت الهيئة، في قرارها، أن يتم تقديم “إيصال السداد” إلى الجهة المختصة بذلك، ودون التزام بتعيين توكيل ملاحي للوحدة البحرية العابرة، والتي تراها مصادر ملاحية ميزة تشجيعية لأصحاب اليخوت المصرية ولنشات النزهة، ولا سيما أن من بين شروط عبور القناة أن يتم تعيين وكيل ملاحي للسفن العابرة.