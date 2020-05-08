هيئة قناة السويس ترد على شائعات خسائرها الفادحة بعد “كورونا” 

رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تكبد قناة السويس خسائر فادحة نتيجة أزمة فيروس “كورونا” المستجد .

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس ونفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتعرض قناة السويس لخسائر فادحة نتيجة أزمة فيروس “كورونا” .

وأوضحت الهيئة خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية.

حركة الملاحة ارتفعت 9.6% و الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة إلى 3.6% خلال أبريل 2020

وذكرت أن حركة الملاحة ارتفعت بنسبة 9.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت أيضا إلى أن إجمالي الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة ارتفعت بنسبة 3.6% خلال أبريل 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن حركة الملاحة بقناة السويس خلال الثلث الأول من العام الجاري 2020 سجلت زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.7%، بواقع 6563 سفينة، وذلك مقابل عبور 6038 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن ذلك فضلاً عن زيادة في حمولات السفن العابرة للقناة في الثلث الأول من عام 2020، بنسبة 7.3%، وبواقع 408.6 مليون طن، مقابل 380.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت هيئة قناة السويس أنه يتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد من قبل جميع الإدارات التابعة للهيئة لحماية العاملين، وأن ذلك مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم في كافة منشآت الهيئة ومرافقها الخدمية.

بجانب التأكد من انتظام حركة عبور السيارات فى أنفاق قناة السويس والكباري العائمة والمعديات، وتقديم الخدمات الطبية بكفاءة من قبل مستشفيات الهيئة ومراكزها الطبية.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، أهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهيئة قناة السويس بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، وعدم الالتفات للأخبار المغلوطة، التي تستهدف التأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة.

وناشدوهم في حال وجود أي استفسارات الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس. (suezcanal.gov.eg)