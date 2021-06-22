هيئة قناة السويس: استقبال طلبات التخفيضات على النظام الإلكترونى فقط من الشهر المقبل

أكدت هيئة قناة السويس أنه اعتبارا من شهر يوليو المقبل لن يتم قبول طلبات تخفيضات الخطوط الطويلة إلا عن طريق النظام الإلكترونى وفقا لمستند اطلعت عليه «المال».

وأعلنت الهيئة أمس عن تجديد العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات البترول الخام (المحملة أو الفارغة) العاملة بين مناطق الخليج الأمريكى ومنطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية وموانئ آسيا حتى 31 ديسمبر المقبل.

وقررت الهيئة استمرار منح حوافز لناقلات البترول الخام العملاقة – أكثر من 250 ألف طن – والتى تعبر قناة السويس بالتكامل مع «سوميد» على طريق الخليج العربى / الخليج الأمريكى أو منطقة الكاريبى فى رحلتها الدائرية المحملة والفارغة حتى 31 ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة فى منشورها إن تلك التخفيضات جاءت لتشجيع الناقلات على استخدام طريق قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

وتشمل قيمة سداد رسوم عبور الناقلة العملاقة المحملة القادمة من الجنوب برسم شامل 150 ألف دولار متضمنا رسوم القاطرات، التأخير عن اللحاق بالقافلة، والحجز بالقافلة، والإرشاد الإضافى. وقررت الهيئة مد العمل بالمنشور رقم (2017/2) الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا (بداية من ميناء CADIZ وما شماله) حتى 31 ديسمبر المقبل