هيئة سلامة الغذاء: نستهدف ضم 1200 مراقب العام المقبل

نظام الرقابة على الغذاء سيكون إلكترونيًاسمر السيدقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تستهدف ضم 1200 مراقب خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن نظام الرقابة على الغذاء سيكون الكترونيا مبنيا على استخدام الأجهزة اللوحية "التابلت"، وقد تم الحصول على 1200 جهاز الفترة الماضية.

نظام الرقابة على الغذاء سيكون إلكترونيًا

سمر السيد

قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تستهدف ضم 1200 مراقب خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن نظام الرقابة على الغذاء سيكون الكترونيا مبنيا على استخدام الأجهزة اللوحية “التابلت”، وقد تم الحصول على 1200 جهاز الفترة الماضية.

وأكد فى فعاليات المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء أمس الأربعاء تحت عنوان: ” هل الأسواق جاهزة لقانون سلامة الغذاء”، حرص الهيئة لعلى اختيار 200 شخص حالياً لتدريب المراقبين المقرر ضمهم.

وقال إنه لا توجد إلا هيئة واحدة تراقب سلامة الغذاء المطروح فى الأسواق، لافتاً إلى أن المجموعة القائمة من المراقبين لا تكفى مصر حالياً ولذلك هناك مسئولية لبناء مجموعة من الأفراد بأقل قدر ممكن من الانحراف والفساد المالى وأعلى درجة ممكنة من العلم والقدرة.

وقال إن الهيئة وضعت بنودا قانونية للرقابة عليهم.