هيئة سلامة الغذاء: لن نعارض أي إجراء يخص التصدير طالما لا ينتج عنه تلوث أو ضرر

قال الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه لن يتم معارضة أي إجراء يخص التصدير طالما لا ينتج عنه تلوث أو ضرر .

جاء ذلك خلال اجتماعه فى غرفة تجارة الإسكندرية بحضور عدد من المستوردين والمصدرين وممثلى الشعب وبعض أعضاء مجلس الأدارة أن النقطة الأساسية ، أن المستورد فى الخارج قد يفرض عليهم نفس الإجراء ، وهو ما لا تسمح به الهيئة .

ووجاء ذلك ردا على حديث أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية عندما ذكر أن كثير من المصنعيين فى أنشطة تصدير البضائع ، خاصة التى تباع فى ااسلاسل والمحلات التجارية لا تفضل كتابة اسم المصنع ، ويفضلوا الأكتفاء بعبارة صنع فى مصر.

وعقب الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء قائلا إن أي إجراء يخص التصدير ويساعد عليه لجلب عملة أجنبية للدولة لمصرية فإنه لن يعارضه ، طالما أنه لا ينتج عنه تلوث أو ضرر .

بدوره عقب الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن أي إجراء يخص التصدير ويساعد عليه لجلب عملة أجنبية للدولة لمصرية فإنه لن يعارضه ، طالما أنه لا ينتج عنه تلوث أو ضرر .

كما أوضح بعض قيادات هيئة سلامة الغذاء أن الهيئة لا تمانع تخاذ هذا الإجراء الذى يطالب به المصدرين شريطة أن يقوم العميل فى الخارج بإرسال طلب رسمى للهيئة حتى يكون لديها مبرر لعدم رفض الرسالة فى الخارج عقب اتخاذ هذا الأجراء .

وكما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى حدوث زيادة فى كمية الصادرات الزراعية ، خلال الفترة الماضية.

وأوضح منصور أن المصدرين في مجال المحاصيل الخضراء كانوا رافضين وجود أي رقابة عليهم لأنهم لم يكونوا مستوعبين ومدركين أن الدول يجب أن يكون لديها ثقة في بعضها البعض ، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن الواردات الغذائية في تزايد و الخلاصه أنه لا توجد معوقات .