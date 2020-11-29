اقتصاد وأسواق

هيئة سلامة الغذاء تعلن اشتراطات تصدير الموالح لموسم 2021

أصدرت هيئة سلامة الغذاء اشتراطات تصدير الموالح
الصاوي أحمد 11:15 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20 11:15 ص, الأحد, 29 نوفمبر 20

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أعلنت هيئة سلامة الغذاء اشتراطات تصدير الموالح للموسم الجديد 2021، الذي يبدأ في غضون ساعات، لدول العالم المختلفة.

كما تستعد شركات الحاصلات الزراعة لموسم تصدير الموالح مطلع ديسمبرالمقبل، في ظل تزايد الطلب على الموالح المصرية وظروف الموجة الثانية من جائحة كورونا ، حيث يرتفع طلب هذه الدول على البرتقال كأحد المنتجات التي تساهم في زيادة قدرة الجهاز المناعي على مواجهة مخاطر الفيروسات.

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وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الحجر يواصل تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع في فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر التي ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية.

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ووفقا لتقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبدأ الصادرات للبرتقال عادة في الدول العربية تليها التصدير إلى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، ثم دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا، موضحة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، كما أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 10 أسواق جديدة لتصدير الخضر والفاكهة منذ بدء موسم التصدير الماضي، والنفاذ لجميع الأسواق التصديرية رغم فيروس كورونا.

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ومن جانبه قال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لـ “المال”، إن بدء الموسم التصديري للموالح يأتي في إطار التنسيق الكامل بين المجلس ووزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم وفقا للمعايير الدولية.

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بقلم الصاوي أحمد

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