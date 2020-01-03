هيئة سلامة الغذاء تصدر تعليمات جديدة بشأن التخزين بميناء الإسكندرية (مستند)

أصدرت منشور تعليمات خاص بتخزين الحاويات داخل ميناء الإسكندرية، وتقضي التعليمات الجديدة بأنه بعد التأشير بتخزين الحاويات لن يتم تنزيل الحاويات إلا بعد القيد بـ46 وطباعة الافراج المبدئي والعرض على الجمارك للتأشير بتنزيل الحاويات التي ليس عليها جهات (واردات – سلامة غذاء).

وفي حالة الحاويات التي عليها جهات عرض (الواردات – سلامة الغذاء) يتم قيد الشهادة بكشف الجمرك، ويرفق صورة من إذن التسليم مدون عليه رقم الشهادة، وغلاف الشهادة، وذلك للتأشير بتنزيل الحاويات للكشف والمعاينة وسحب العينات والفحص من جهات العرض (واردات – سلامة الغذاء) وذلك حتى الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر كل يوم عمل.

ومن المعروف أن عمل هيئة سلامة الغذاء بدأ منذ عام 2018، وتم إحلالها محل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في الموانئ المصرية بالنسبة لشروط استيراد وتصدير السلع الغذائية منذ قرابة 4 أشهر.

ووافق مجلس النواب الموقر في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ الاثنين الموافق 2 يناير 2017 نهائياً على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2017 برقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2019 وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019.