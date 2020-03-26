هيئة سلامة الغذاء تصدر تعليمات تكفل العمل بها على مدار 24 ساعة (مستند)

أصدرت هيئة سلامة الغذاء المشرفة على إجراءات تصدير واستيراد وفحص السلع الغذائية بالمنافذ الجمركية والموانئ البحرية والحوية تعليماتها اليوم للتعامل مع الفترة الراهنة مع عملائها من المصدرين والمستوردين.

وأشار الدكتور نبيل خالد المشرف على الاستيراد والتصدير بالهيئة، إلى أن تلك التعليمات تأتي في إطار عمل الموانئ والمطارات 24 ساعة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لتيسير أعمال الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية.

تعليمات التصدير تشمل إتمام إجراءات الفحص بمحطات التصدير

ونصت التعليمات على أنه يتم جميع إجراءات الفحص النوعي للسلع الغذائية خاصة البطاطس، والفول السوداني، والموالح، والبصل ، والثوم ، وكذا باقي السلع الغذائية المعدة للتصدير بكل عناية داخل المنشآت ومحطات التعبئة والمفارش قبل التصدير.

وأوضحت هيئة سلامة الغذاء بأن يتم مراعاة إخطار المصدرين بضرورة الإبلاغ عن الشحنات المعدة للتصدير والمطلوب فحصها قبل الموعد المحدد للفحص بيومي عمل على الأقل حتى يمكن تنسيق عمل لجان الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى التنبيه بضرورة المراجعة الدقيقة لجميع المستندات المطلوب مصاحبتها للرسالة واستيفاء نتائج الفحص المعملي طبقا لنوع السلعة الغذائية المصدرة.

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة التعليمات الصادرة في شأن شهادات الصلاحية “الشهادة الصحية ” بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2020 وما تصدره الهيئة من تعليمات في هذا الشأن طبقا للمستجدات التي يمكن أن تحدث.

كما طالبت الهيئة بضرورة بكتابة بيانات الرسالة بخط واضح مقرؤ وطبقا للمحددات الموجودة بالنموذج المعد لذلك والخاص بطلب الفحص وإذن التصدير.

وطالبت المصدرين بالتزام الهيئة بتطبيق جميع القرارات الوزارية والتعليمات والمنشورات الدورة الصادرة في شأن جميع السلع الغذائية المعدة للتصدير بكل دقة سواء كانت خاضعة للفحص النوعي أو غيره.

كما أنه في حالة وجود رسائل معدة أو مكتملة التجهيز بمحطات أو منشآت التعبئة تقوم اللجنة بتحرير محضر رفض لعدم اكتمال التجهيز دون ادنى مسئولية على اللجنة، وعند وجود حاجة لأي إجراء يتعارض مع التعليمات الجديدة، ويتم الرجوع إلى المشرف العام على الاستيراد والتصدير للتوجيه وفيما يخص الإجراءات الفنية لفحص المحاصيل النوعية فيتم الرجوع إلى القائم بتسيير أعمال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة.

تعليمات خاصة بالاستيراد لزيادة تدفقها