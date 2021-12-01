هيئة سلامة الغذاء ترفع معظم الرسوم التي يتم تحصيلها بالمنافذ الجمركية (مستند)

قررت هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور رفع عددا من التعريفات التي تقوم بتحصيلها بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك بتعديل القرار رقم 4 لسنة 2021 .

وينص القرار الجديد الذي بموجبه سيتم زيادة معظم الرسوم، والتي سيتم تحصيلها على القيم الخاصة بالواردات الغذائية الاستراتيجية.

ووفقا للقرار رقم 11 لسنة 2021 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، فينص على تحصيل 100 جنيه للطن بالنسبة للحوم المبردة والمجمدة، والتي كانت 50 جنيه، وبالنسبة للأسماك الحية والمبردة والمجمدة 50 جنيه للطن بدلا من 10 جنيه للطن، و50 جنيه للطن من لألبام ومنتجاتها بدلا من 10 جنيه، و50 جنيه للطن للبند وتفريعاته فيما عدا الفول والعدس برسم الوارد بعد أن كانت 10 جنيهات.

وبالنسبة للفواكة وأثمار قشرية صالحة للأكل فيصل الرسم عليها بقيمة 60 جنيه للطن، والتي كانت 30 جنيه للطن، و60 جنيه للطن من الشاي الأسود والبن، والتي كانت 30 جنيه للطن، أما بالنسبة للحبوب فتصل رسمها 10 جنيهات، ما عدا القمح فيصل الى 0.25 ، وللذرة 3 جنيهات للطن، أما دقيق الحبوب فتم رفعه إلى 20 جنيه للطن بعد أن كان 2 جنيه للطن.

وبالنسبة للحبوب وأثمار زيتية فتصل رسمها إلى 50 جنيه فيما عدا فول الصويا يستمر العمل برسم فحص 10 جنيهات للطن، مقابل 10 جنيهات في القرار 4 لسنة 2021، و10 جنيها للدهون والشحوم والمارجرين، والجلسرين، والزيوت ، إذا كان غير مهيأ للبيع بالتجزئة 15 جنيها إذا كان لهيأ للبيع بالتجزئة، بعد أن كان 2 جنيه و7 جنيها على التوالي.

أما بالنسبة لمحضرات اللحوم والأسماك ( تونه ، بولوبيف ) فتصل إلى 100 جنيه للطن مقابل 20 جنيه في القرار السابق، و60 جنيه للطن للمصنوعات السكرية، بعد أن كانت 30 جنيه للطن.

كما تم مضاعفة رسم الهيئة على كل طن سكولاته وكاكاو لتصل إلى 60 جنيه، بعد أن كانت 30 جنيه للطن، وبالنسبة لمحضرات خضر وفاكهة ونباتات صالحة للأكل ( مربات وعصائر) ، فيصل الرسم الذي يتم تحصيله الى 80 جنيه بدلا من 40 جنيه، ومكسبات الطعم والرائحة تصل إلى 100 جنيه للطن مقابل 40 جنيه في القرار السابق.

وبالنسبة لمحضرات أساسية من الحبوب والدقيق والنشأ والفطائر، فتم زيادتها إلى 50 جنيه للطن بعد أن كانت 30 جنيه للطن فقط، و100 جينه لكل طن من محضرات غذائية أخرى بعد أن كانت 40 جنيه للطن، وكذا 100 جنيه للطن من الخل والمياه المعدنية ومشروبات وسوائل كحولية ، بعد أن كانت 40 جنيه، تم تثبيت مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني والذي يصل إلى 10/100 كجم، بالاضافة إلى زيادة رسوم المواد زلالية ومواد أساسها النشا وإنزيمات وكازين وجيلاتين لتصل إلى 100 جنيه للطن بعد أن كانت 40 جنيه للطن.

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.