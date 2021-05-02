هيئة روسية: تويتر يحذف المحتوى المخالف ببطء ويستغرق أكثر من 3 أيام

بدلا من يوم

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) أن موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ملتزم بطلبها حذف المحتوى المحظور في روسيا، لكنه يستغرق وقتا أطول مما يلزم في التنفيذ، بحسب وكالة رويترز.

تويتر يزيل 60% من المحتوى المخالف

وأضافت الهيئة أن تويتر أزال 60 % من هذا المحتوى منذ أن أبطأت روسيا سرعة خدمته منذ مارس للضغط من أجل تلبية طلبها.

لكن أكثر من 1000 مادة مخالفة للقانون ما زالت متاحة نزولا من أكثر من 3000 في وقت سابق من العام الحالي.

ومددت روسيا هذا الشهر الإبطاء العقابي لخدمة تويتر حتى 15 مايو، لكنها أقرت أن شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية سرعت وتيرة حذف المحتوى.

أكثر من 900 حالة جديدة لمحتوى محظور

وقالت روسكومنادزور إنها رصدت أكثر من 900 حالة جديدة لمحتوى محظور منذ بدء الإبطاء في العاشر من مارس .

وأضافت أن تويتر يزيل في المتوسط المحتوى الجديد المخالف للقانون في غضون 81 ساعة من تلقي الطلب، لكن هذا لا يزال أطول بكثير من مدة أربع وعشرين ساعة التي ينص عليها القانون.

الهيئة تقرر إبطاء سرعة منصة تويتر في البلاد

وفى مارس الماضى، أعلنت الهيئة المشرفة على الإعلام في روسيا أنها قررت إبطاء سرعة منصة تويتر في البلاد.

وذلك بسبب ما قالت إنه فشل المنصة الأمريكية في إزالة 3 آلاف من المنشورات “المحظورة” والتي تتعلق بالمخدرات والانتحار والمقاطع الإباحية.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها يراعي حماية المواطنين الروس في المقام الأول، وبموجبه قلصت سرعة المنصة على جميع الهواتف النقالة، ونصف أجهزة الكومبيوتر المكتبية.

ويستخدم معارضو النظام الروسي منصة تويتر للتواصل الاجتماعي بشكل كبير في تبادل الآراء.

وأشار كثيرون منهم إلى أنهم يواجهون صعوبات في ممارسة أنشطتهم المعتادة على المنصة.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة قرارها تعطل موقعها على الإنترنت ، قال المسؤولون في موسكو إن عددا من المواقع الحكومية واجهت مشاكل تقنية.

واشارت إلى أن هذه المشاكل لا علاقة لها بقرار تعطيل منصة تويتر.

مسؤول روسى: سرعة مرور موارد الإنترنت التي تنتهك القانون الروسي يمكن إبطاؤها بنفس الطريقة

وكشف نائب رئيس هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “روس كوم نادزور” فاديم سوبوتين، أن سرعة مرور موارد الإنترنت التي تنتهك القانون الروسي يمكن إبطاؤها بنفس الطريقة التي حدثت مع موقع “تويتر”.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة “روسكايا غازيتا”، قال سوبوتين :

“لا نستبعد أنه إذا كانت المواقع الأخرى تنتهك التشريعات الروسية ولا تمتثل لمتطلبات “روس كوم نادزور”، فإننا سنعمل أيضًا على طول الخط التقني”.

وأضاف: يمكننا التحدث عن إبطاء حركة المرور وتقييد الوصول تمامًا. وأكد سوبوتين “نحن لا نستبعد مثل هذه الأعمال من جانب روس كوم نادزور”.

ولم تفِ الشبكة الاجتماعية بمتطلبات الهيئة لإزالة 3200 مادة تحتوي على دعوات للانتحار ومواد إباحية للأطفال ومعلومات عن تعاطي المخدرات.

وكان مصدر في هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “روس كوم نادزور” قد كشف أن الشبكة الاجتماعية “تويتر” قد تغادر روسيا بالكامل.

فبحسب موقع “ريافان”، لفت محقق شكاوى الإنترنت في الهيئة دميتري مارينيتشيف أنه:

“إذا تعذر على توتير والهيئة الاتفاق على ظروف العمل في روسيا، فإن الشركة الغربية لن “تواجه” السلطات الروسية، لأنهم يقدمون أنفسهم على أنهم “ملتزمون بالقانون” و”ودودون”، ولكنهم ينكرون أفعالهم”.

وأصدرت شركة “تويتر” الأمريكية، بيانا بعد تهديد روسيا لها بالحظر.

وتابعت الشركة الأمريكية قائلة “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن موقع تويتر يتباطأ عن قصد على نطاق واسع وبشكل عشوائي في روسيا، بسبب مخاوف واضحة بشأن إزالة المحتوى”.