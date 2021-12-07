هيئة حماية الشواطئ تنفذ أعمال حماية عاجلة بكورنيش الإسكندرية (صور)

نفذت الهيئة العامة لحماية الشواطئ اليوم أعمال الحماية العاجلة لكورنيش الإسكندرية في عدد من المناطق بكورنيش الإسكندرية بالتزامن مع نوة القاسم والتي من المرتقب أن تشهدها المحافظة اليوم وغدا الأربعاء.

وتأتي أعمال الحماية العاجلة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والتي تقوم بتنفيذ عدة مشروعات للحماية بمحافظة الإسكندرية لصالح الهيئة العامة لحماية الشواطئ.

وأكدت مصادر بهيئة حماية الشواطئ، أنه عمليات الحماية تتم اليوم بالمناطق الأكثر عرضة للغرق بكورنيش المحافظة، والتي أهمها تقع في نطاق حي المنتزة، خاصة منطقة المندرة، والعصافرة، وذلك عبر مهندسي إدارة غرب الدلتا بهيئة حماية الشواطئ.

وأكدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة النحر فى شاطئ سيدى بشر بعد نوة المكنسة، مشيرة إلى أن ما حدث بشاطئ سيدى بشر فى نوة باقى المكنسة، ينذر بخطورة كبير على الشاطئ والكورنيش.

وأفادت الهيئة فى بيان لها أن توجيهات المهندس أحمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقضى بالمتابعة المستمرة لخط الشاطئ، أثناء وبعد النوات، خاصة بعد ملاحظة مهندسى إدارة غرب الدلتا وجود نحر شديد وسحب لرمال الشاطئ بمنطقة سيدى بشر، وذلك فى أعقاب العاصفة البحرية (نوة باقى المكنسة) حيث وصلت ارتفاعات الأمواج بالبحر المتوسط خمسة أمتار فجر الأول من ديسمبر، مما ينذر بوجود خطورة كبيرة على طريق وسور الكورنيش.



وعلى الفور بادرت الهيئة متمثلة فى المهندسة عزة عبدالحميد أحمد مدير عام إدارة غرب الدلتا بالإسكندرية، ومهندسى الإدارة بالتحرك السريع والتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية، وتم على الفور عمل الحماية العاجلة للمنطقة أثناء النوة.



ووضعت إدارة حماية الشواطئ حواجز خرسانية، بشاطئ سيدى بشر للحماية بعد أن وصلت الأمواج المرتفعة إلى حد الكور نيش وتآكلت المساحة الرملية بالكامل.



وذلك بعد أن كان الشاطئ يتمتع بمساحة رملية خلال فصل الصيف، تسمح بوضع الشماسى واستقبال المصطافين، حيث كان شاطئ ادوار الخراط “شاطئ سيدى بشر سابقا” يعج بالمصطافين ويشهد إقبالا كبيرا خلال فصل الصيف الماضى.



يذكر أن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أشار إلى أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية؛ والتى تبلغ اجمالى تكلفتها 969 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من مشروع سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية منطقة الكورنيش امام فندق المحروسة بتكلفة 335 مليون جنيه، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من مشروع حماية منطقة السقالات بخليج أبى قير لحماية المنطقة من النحر وخاصة خلال مواسم النوات التى تضرب المحافظة أثناء فصل الشتاء وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 67 مليون جنيه.



كما جار الانتهاء من مشروع تدعيم وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، بطول 500 متر أمام مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل والذى تبلغ تكلفته 100 مليون جنيه، كما سيتم الانتهاء من مشروع حماية قلعة قايتباى وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 96% وبلغت تكلفته 267 مليون جنيه.

وتأتي نوة قاسم والتي تعد أشد وأخطر النوات التي تهب على محافظة الإسكندرية، وقد تصل إلى المحافظات المجاورة أيضاً، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام.

وتأتي في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، تضرب سواحل البحر المتوسط، وبصفة خاصة المحافظات الشمالية في مصر، حيث أرجع عدد من الصيادين سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أحد أبناء الصيادين ويُدعى قاسم؛ والذي تعرّض للغرق في تلك النوة، مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.