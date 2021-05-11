هيئة حماية الشواطئ تنتهي من المرحلة الأولى لشاطئ الأبيض في مطروح (صور)

كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لحماية الشواطئ ” التابعة لوزارة الري والموارد المائية ” عن الانتهاء خلال الأسبوع الجاري من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حماية شاطئ الأبيض بمطروح .

وأضاف المصدر أن المشروع كان تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ و الصيانة للساحل الشمالي الغربي بمطروح ” إحدي إدارات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ” وذلك لحماية منطقة بطول 1500 متر طولي من الشاطئ و التي تعرضت في الفترة الأخيرة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج و التغيرات المناخية و الذي تسبب في فقدان المنطقة الشاطئية و تعرض طريق الكورنيش للخطر .

و تابع أن المشروع يتكون من عدد خمسة رؤوس حجرية علي شكل حرف T و بمسافات بينية 300 متر.

كما تم تنفيذ مايقرب من 23 الف متر مسطح من الحصائر أسفل القدمات، وتوريد وإنزال ما يقرب من 110 ألف طن من الأحجار بالتدرجات المختلفة، بالاضافة الى صب و إنزال ما يقرب من 10 آلاف كتلة خرسانية زنة 3 طن، وصب بلاطات خرسانية سمك 30 سم بمسطح حوالي 6600 متر مربع، علاوة على انشاء هامات أعلي البلاطات بطول إجمالي 1500 متر طولي، كما تمت التغذية بالرمال بين الرؤوس بحوالي 95 الف متر مكعب.

وأكد المصدر أنه بذلك يكون قد تم حماية المرحلة الاولي و طولها 1500 متر و إستعادة المنطقة الشاطئية بمسطح حوالي 65 ألف متر مسطح و حماية الإستثمارات الموجودة بالمنطقة ( سور الكورنيش و المنشآت خلفه ) و إضافة بعد تنموي جديد حيث يمكن إستغلال المسطحات أعلي الرؤوس بما يدر عائد مستدام للمحافظة و إضافة فرص عمل لأهالي المنطقة .

وكان قد أشار أشرف حبيشي رئيس هيئة حماية الشواطئ مؤخرا، إلى أن شاطئ الأبيض يعد أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة ويقع غرب الخليج الرئيسى للمدينة بمسافة حوالي 16 كم ويحتوى على العديد من الاستثمارات السياحية المميزة، وقامت المحافظة حديثاً بإنشاء طريق كورنيش قريب من البحر أمام القرى السياحية كما ازدادت الاستثمارات السياحية بالمنطقة، ونظرا لتراجع خط الشاطئ في هذه المنطقة ما تحتم على الهيئة التدخل لحماية الاستثمارات الموجودة.