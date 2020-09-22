هيئة حماية الشواطئ تناقش فى بورسعيد التغيرات المناخية بالمدن الساحلية

شهد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، فعاليات افتتاح الدورة التدريبية “مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بالمدن الساحلية والتى تقام ببورسعيد تحت رعاية وزارة الرى والموارد المائية، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والمهندس العربى القشاوى رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظ للمساحة والدكتور طاهر عثمان استشارى الإدارة المتكاملة للمناطق السياحية بالمشروع والدكتور محمد أحمد على المدير التنفيذى للمشروع.

ورحب محافظ بورسعيد بالحضور ، موجها الشكر لمعالى وزير الرى والموارد المائية لجهوده خلال هذه الفترة فى جميع المحافظات استعدادا للتغيرات المناخية الطارئة التى قد تواجه البلاد الفترة القادمة ، وخلال اللقاء تم عرض فيلم قصير حول مجمل إنجازات المحافظة خلال الآونة الأخيرة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق فى كافة القطاعات ، من خلال إطلاق المشروعات الصحية والرقمية العملاقة ، ومشروعات تطوير الطرق والكبارى ، وتطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيسية ، بالإضافة إلى إقامة أنفاق بورسعيد والتى تعد من المشروعات العملاقة التى حظيت بها بورسعيد ، مشيرا إلى أن بورسعيد حصلت على حوالى ٤٠٠ مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية تحقيقا لخطة التنمية المستدامة على أرضها.