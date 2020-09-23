هيئة حماية الشواطئ تطرح 4 مشروعات على الشركات العاملة في النشاط

طرحت الهيئة العامة للشواطئ لتنفيذها بهدف حماية عدد من الشواطئ التي تشرف عليها الهيئة، والتي من المقرر ترسيتها خلال أكتوبر المقبل، وذلك في نطاق 4 محافظات.

وحسب ما أخطرت به الهيئة العامة لحماية الشواطئ الشركات العاملة في نشاط حماية الشواطئ فكان المشروع الأول متمثلا في عملية حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي “كتشنر” والتغذية بالرمال، والذي يصب في نطاق محافظة كفر الشيخ.

فيما كان المشروع الثاني متمثلا في عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة بمدينة دمياط حتى غرب محطة الكهرباء بمحافظة دمياط.

بينما تم طرح مشروع عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة “المرحلة الثانية”، وذلك بمحافظة الدقهلية.

فيما كانت المناقصة الرابعة متمثلة في عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من غرب بوغاز الجميل 2 حتى غرب قرية الدينة “المرحلة الثانية” وذلك بمحافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، تدرس الهيئة العامة للشواطئ مقترح تم تقديمه من قبل لمركز الهندسي بجامعة الإسكندرية حول استخدام حاويات الرمال في حماية الشواطئ كبديل عن الطرق التقليدية المستخدمة في هذا الشأن.

وعرض مؤخرا كل الدكتور محمد النجار بهندسة الإسكندرية، والدكتور محمد الدقاق استشاري بالمركز المتكامل لاستشارات النقل البحري مثال توضيحي عن استخدام حاويات الرمال في حماية الشواطئ كمثال تطبيقي ودراسة مقارنة بينها وبين الطرق التقليدية.

وكانت آخر مناقصة تمت بالهيئة قد فازت بها شركة السيسي جروب، والخاصة بالمرحلة الرابعة من حماية المناطق المنخفضة من غرب ميناء البرلس وحتى شرق مصب النيل بفرع رشيد.

وتنافس عليها كل من شركات اركيمارين للمقاولات، وشركة السيسي جروب للمقاولات، وشركة الكراكات المصرية، إضافة الى شركة الري للأشغال العامة، وكانت بواقع 38.5 مليون جنيه.