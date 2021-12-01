هيئة حماية الشواطئ تضع حواجز خراسانية ورملية لمنع خروج مياه الأمطار على كورنيش الإسكندرية

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إنه نظرًا لارتفاع أمواج البحر التي وصلت إلى 5 أمتار، تم خروج المياه والرمل على الكورنيش، مؤكدًا أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ تم وضع حواجز خراسانية ورملية لمنع خروج المياه، بالإضافة إلى انتشار جميع سيارات الصرف الصحي على الكورنيش للتعامل الفوري لتصريف أية مياه.

وعن تواجد اللوادر أثناء أعمال تصريف المياه، أوضح المحافظ أن اللوادر تستخدم في تصريف الرمل المتواجد على الكورنيش نتيجة لخروجه مع الأمواج العالية.

وطمأن المحافظ المواطنين أنه تم رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ يومان.

وتابع “أننا مستمرين في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة للحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية”، بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

من جانبه أوضح اللواء محمود نافع أن سيارات الصرف الصحي منتشرة على مستوى الأحياء، مشيرًا إلى أن هناك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة مع ارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي أدى إلى خروج مياه الأمواج في عدد من المناطق.

وأضاف أن هناك تعاونًا كاملًا مع جميع الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لتصريف تجمعات المياه.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد قام، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة تمركزات سيارات تصريف المياه بطريق الكورنيش، والتأكد من سيولة الحركة المرورية، بعد ارتفاع أمواج البحر إلى 5 أمتار، ووصول سرعة الرياح إلى 65 كيلومترًا في الساعة، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والجهات المعنية.