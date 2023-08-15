هيئة تنمية الشواطئ تناقش بعض المشروعات مع جهات التمويل الدولية

عقدت هيئة حماية الشواطئ ” التابعة لوزارة الري والموارد المائية” اجتماعا من خلال قطاع التخطيط بالوزارة، مع السفارة الهولندية فيما يخص الخطوات والإجراءات الخاصة بمشروع دراسة تحديد مصادر الرمال بساحل البحر الأبيض المتوسط والذي سيتم تمويله من خلال السفارة الهولندية، تم عقد إجتماع تنسيقي بين ممثلى الهيئة والسفارة الهولندية بمصر وقطاع التخطيط.

وحضر الإجتماع المهندس أحمد رشاد رئيس الهيئة و المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط وبعض القيادات من الهيئة وقطاع التخطيط وممثلى السفارة وممثل مكتب الدكتور الوزير للوقوف على بعض النقاط الهامة التي ستتناولها الدراسة وأيضاً مناقشة الشروط المرجعية الجاري إعدادها تمهيداً لأعمال الطرح وخلافه.

كما تم عقد الإجتماع الثامن والعشرون للجنة التنفيذية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر فى مقر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الإجتماع كل من المهندس أحمد رشاد – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمدير الوطني للمشروع والمهندس وليد حقيقي – رئيس قطاع التخطيط و الدكتور أحمد مدحت – رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير و الدكتور محمد أحمد – المدير التنفيذي للمشروع و الدكتور محمد بيومي- مدير برامج البيئة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر وبحضور بعض قيادات الهيئة.

وتم مناقشة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة والوضع الحالي للدراسة الجاري تنفيذها للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والموقف التنفيذي للمشروعات كما تم مناقشة مشاركة المشروع في أسبوع القاهرة للمياه.

كما تم عقد اجتماع بين المهندس أحمد رشاد – رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مع كل من المهندس وليد حقيقي – رئيس قطاع التخطيط و الدكتور محمد يوسف – ممثل مبادرة اللجنة الدولية للدلتاوات والمناطق الساحلية IPDC و الدكتور محمد أحمد – المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر بحضور بعض قيادات الهيئة.

وكان ذلك لمناقشة آليات عقد ورشة عمل بخصوص إرتفاع سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية ودلتا النيل والمخطط تنفيذها خلال أسبوع القاهرة للمياه في أكتوبر 2023.