هيئة تنشيط السياحة تكشف خطتها في 2018

دعاء محمود



كشف هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، خطة الهيئة خلال عام 2018

وفي تصريحات صحفية اليوم، أكد أنه تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لزيادة عدد المكاتب الخارجية التابعة للهيئة والتي تصل حالياً إلي 8 مكاتب من أصل 20 مكتباً، مؤكداً أن الوزارة خفضت عدد مكاتبها الخارجية بسبب توجه سياسة الدولة لترشيد النفقات ولكن مع ارتفاع أعداد السائحين ووجود أسواق واعدة لابد من زيادة العدد بشكل تدريجي.



وأضاف الدميري أن الهيئة قامت بعمل دراسة مؤخراً وتبين أن عدد المكاتب الخارجية التي تحتاج إليها يجب أن يتراوح ما بين 12 إلي 15مكتبا على مستوى العالم، مشيراً إلي أنه في حال وافق مجلس الوزراء علي الزيادة فمن المحتمل افتتاح مكاتب جديدة أو إعادة تشغيل المكاتب التي سبق ايقافها.



ولفت الدميري إلي أن الـ 8 مكاتب التابعة للهيئة تم تقليص عدد مناطق الاشراف التي تخدمها من 70 إلي 25 سوق فقط ، كاشفاًعن اعتزامهم التقدم بمقترح لمجلس الدولة لتعديل اللائحة الخاصة بالمكاتب الخارجية لكي يتم السماح بالاستعانة بالكوادر من الخارج بدلاً من اشتراط تعيين مديري المكاتب في الخارج من العاملين بهيئة تنشيط السياحة وتنمية السياحة.



وعن المكاتب الداخلية، أكد أن هناك خطة لتفعيل عمل المكاتب الداخلية التابعة للهيئة بشكل أفضل، مشيراً إلي أن هناك 12 مكتباً في القاهرة والجيزة سيتم استغلالهم للقيام بدور معلوماتي وتقديم خدمة للسائح في المناطق الأثرية والمتحفية من خلال أكشاك مخصصة للرد علي استفسارتهم.





**ملامح خطة 2018





وكشف هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن خطة الهيئة خلال العام الجاري والتي تتضمن الاستمرار في حملات العلاقات العامة واستضافة المشاهير والشخصيات المؤثرة وذلك لآنها تعطي انطباع جيد عن مصر في الخارج، مؤكداً أن الحملة الترويجية في 2018 مختلفة عن العام الماضي.



وأضاف الدميري أن الجزء الاكبر من الحملة الدعائية في 2018 سيركز علي توجيه محتوي اعلاني للخارج يقدم انطباعات السائحين المتواجدين بكافة المقاصد المصرية عن تجربتهم ومدي استمتاعهم بها هذا بجانب الحملات الاعلانية المعتادة.



وأكد الدميري أنه تم الأتفاق مع منظمي الرحلات الأجانب علي تخصيص من 15 إلي 20% من الحملات المشتركة لمدينة شرم الشيخ ، مؤكداً أنها من أكثر المقاصد تضرراً .



وفي سياق متصل، أشار الدميري إلي أن السياحة العربية استحوذت خلال العام الماضي علي 30% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر بدلاً من 15% ، مؤكداً أن هذه النسبة أعلي من عام 2010، متابعاً كما ارتفعت السياحة الأسيوية الوافدة لمصر من 5 إلي 10%.



وتابع الدميري أن الأسواق الأوربية كانت تستحوذ في عام 2010وما سبق علي 75% من إجمالي السياحة الوافدة ولكنها حالياً تمثل 55 % من إجمالي الوافدين مرجعاً ذلك لعدم الأعتماد عليها بشكل كامل وظهور أسواق جديدة مثل الصين والهند والتشيك وأوكرانيا وبولندا.



وأكد الدميري أن عدم الأعتماد علي الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة خطوة أساسية لتنويع الأسواق وتقليل عامل المخاطرة من فقدان الحركة السياحية كما حدث بعد حادث سقوط الطائرة الروسية.



ونوه الدميري عن زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الانجليزي بنسبة 30% خلال العام الماضي مقارنة بـ2016 برغم من حظره للسفر لمدينة شرم الشيخ ، مرجعاً ذلك إلي تقديم مناطق أخري لهم مثل مرسي علم والغردقة.



ولفت رئيس الهيئة إلي أن العام الجاري سيشهد تنسيق بشكل أكبر مع كافة القطاعات الخاصة والمستثمرين ورجال الأعمال.





**تفاصيل الحملة الترويجية





كما أكد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع خلال الأيام المقبلة وذلك للبدء في إجراءات طرح الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الخارج ، مضيفاً أنه سيعقد لقاء أيضاً مع مستثمري القطاع السياحي للتعرف علي سلبيات وايجابيات الحملة الترويجية الحالية .



وأضاف الدميري أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع كراسة الشروط الخاصة بالحملة، لآفتاً إلي أن خطة الترويج الجديدة ستشمل محاولة التقليل من البيرواقراطية وإدراج الأسواق الصاعدة ضمن الخطة وعدم اقتصارها علي عدد معين من الأسواق بالإضافة إلي ضم السوشيال ميديا وإدارة الصفحات للحملة بعد أن كانت منفصلة عنها.



وأكد الدميري أن المبلغ الذي كان مخصصاً في الحملة السابقة والبالغ 22 مليون دولار سنوياً وفقاً للتعاقد مع شركة جي دبليو تي غير كاف خاصة في ظل رغبة الهيئة في اقتحام أسواق جديدة متابعاً أن هناك أكثر من 60 سوق واعد حول العالم.



وأشار الدميري أن حملة العلاقات العامة كانت جزءاً من حملة الترويج ولكن هناك توجه للتعاقد مع شركات علاقات عامة في كل دولة لتحقيق نتائج أفضل، مشيراً إلي أن اي شركة ستتقدم للحملة الجديدة عليها أن تضع أجندة فعاليات كبري تقام في مصر وذلك من 4 الي 5 فعاليات سنوياً.



ولفت الدميري إلي أن شركة جي دبليو تي أحدي عوامل النجاح والحملة الترويجية كان لها صدي ولكن هناك بعض التحفظات التي سيتم تدراجها في الحملة الجديدة.



ولفت الدميري إلي أن هناك حملات ترويجية للمقصد المصري حالياً في السوقين الألماني والأوكراني ومن المقرر تفعيل حملة جديدة في انجلترا بعد أسبوعين من الأن.



الجدير بالذكر أن شركة «جي دبليو تي»، فازت بمناقصة الحملة الدعائية لمصر في الأسواق الخارجية لمدة ثلاث سنوات، وذلك في سبتمبر 2015 حيث تولت الشركة الترويج لمصر في 27 سوقا سياحية، مقابل 68 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهي عقدها في سبتمبر 2018.

