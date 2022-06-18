هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية تنظم ندوة عن تداعيات التغيرات المناخية

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية بالتنسيق مع وزارة البيئة، ممثلة في مبادرة مليون شاب متطوع للتكيف المناخي “سفراء المناخ”، اليوم، ندوة تحت عنوان “تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع السياحة وسبل مواجهتها”.

جاء ذلك بحضور مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية ومسئولي وزارة البيئة بمحافظة الإسكندرية وطلاب الجامعات المصرية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدنى المهتمين بالتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على المجتمع.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن، مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة أن قيام الوزارة بتنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص الوزارة على تكثيف الجهود لتوعية المجتمع بجميع فئاته بأهمية الحفاظ على البيئة من أجل التنمية المستدامة.

وقد ألقى الدكتور مصطفى الشربيني سفير الاتحاد الأوروبي للمناخ خلال الندوة كلمة عن تداعيات التغيرات المناخية على قطاع السياحة والبيئة البحرية.

كما تحدث الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة بالاسكندرية والمسئول عن تحضيرات مؤتمر المناخ “COP 27” عن قمة أطراف المناخ، إضافة إلى قيام الدكتورة داليا ساري ممثلة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالحديث عن السياحة الخضراء والحرف التراثية ودور وزارة السياحة والآثار والهيئة في تحقيق الاستدامة تجاهها.

وأشارت أمل العرجاوي، مدير مكاتب الهيئة بالإسكندرية، إلى أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل على هامش هذه الندوة تناولت عدد من الموضوعات من بينها كيفية إعادة تدوير المخلفات والاستفادة مما يحيط بنا دون إحداث تلوث بالبيئة ودون استخدام آلات تدار بالكهرباء أو الوقود الملوث للبيئة، والحرف التراثية وكيفية المحافظة عليها لتحقيق الاستدامة.

كما قامت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بتنظيم ورشة عمل لذوي الهمم عن تدوير استخدام أوراق المجلات والصحف لعمل نماذج سياحية كجزء من سور قلعة قايتباي أو عمود السواري وغيرها.