«هيئة تعاونيات البناء» تطلب تخصيص 40 فدانا بمدينة شرق بورسعيد

تقدمت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص 40 فدانا بمدينة شرق بورسعيد.

قال المهندس أحمد سمير، معاون رئيس جهاز المدينة، إن الهيئة ما زالت تدرس الطلب، مشيرا إلى أن لجنة التسعير لم تنتهِ بعد من تحديد قيمة المتر.

وكشف سمير فى تصريحات لـ»المال»، عن الموافقة على تخصيص أرض تعليمية بآلية التخصيص الفوري، لإنشاء جامعة خاصة على مساحة 40 فدانا بتكلفة 160 مليون جنيه.

«الجهاز»: 705 جنيهات سعر تخصيص المتر لإحدى الجامعات

وأشار إلى أن لجنة التسعير بالهيئة حددت لإنشاء الجامعة سعر 705 جنيهات للمتر، وتم سداد الـ %10 جدية حجز، بما يقدر بنحو 16 مليون جنيه.

وأضاف أن جهاز المدينة اقترب من إنهاء المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة بنسبة تنفيذ %75 التى تقدر بنحو 4340 وحدة، بإجمالى 217 عمارة، بتكلفة استثمارية 889.7 مليون جنيه.

وأوضح أن أعمال المرافق لتلك الوحدات تقدر بحوالى 415 مليون جنيه، لافتا إلى أن التسليم سيتم بنهاية يونيو المقبل.

وأفاد سمير أن تلك المرحلة تشمل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المقامة على مساحة تقدر بحوالى 22 فدانا، تتضمن مركزا طبيا، سوقا تجارية، ومدرسة تعليم أساسى وحضانة وناديا اجتماعيا، إلى جانب البدء فى تنفيذ إنشاء مسجد.

وأوضح أن مساحات الأراضى الكبيرة بالمدينة فرصة لأى مستثمر لتنفيذ مشروعات متنوعة الأنشطة ما بين السياحى أو السكنى أو التجارى أو الإدارى أو جامعة ومدارس، لافتا إلى أن الموقع الساحلى للمدينة يجعلها أكثر تميزا بالأنشطة السياحية.

ويشير الموقع الإلكترونى لوزارة الإسكان، إلى أن مساحة مدينة شرق بورسعيد تتجاوز 12 ألف فدان، وتستهدف استيعاب أكثر من نصف مليون نسمة.