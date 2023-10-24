«هيئة تعاونيات البناء» تشارك في البطولة العالمية للإنشاء والتشييد في روسيا

شارك اللواء المهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في البطولة العالمية للإنشاء والتشييد الثالثة التي أُقيمت في مدينة سان بطرسبرج في روسيا، والمنعقدة تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتعاون مع وزارات الصناعة والإنشاء والتشييد والإسكان الروسية.

تأتي هذه المشاركة بعد ترشيح هيئة البطولة، ووزارة الصناعة والإسكان الروسية لمشروع مدينة طربول الصناعية كإحدى كبرى المشروعات التنموية الصناعية في العالم، والتي يتم تنفيذها بالشراكة بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وشركة جي في للاستثمار.

ترشيح طربول

وتعتبر هذه البطولة العالمية فرصة استثنائية لعرض الكفاءات والخبرات في مجال البناء والإنشاء والتشييد على الصعيدين المحلي والدولي، وقد حظيت بحضور محافظ سان بطرسبرج وأعضاء المجالس المحلية الروسية، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين من دول عديدة.

حضور مميز

خلال البطولة، شارك اللواء المهندس وليد البارودي، في عدة فعاليات هامة، من بينها الجلسة الحوارية بعنوان “المشروعات العملاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية في عصر التغيير”، والتي حضرها لفيف من الخبراء على رأسهم وزير الإنشاء والإسكان الروسي ووزير الإنشاء بدولة ميانمار، ونائب وزير الإنشاء في كوبا، كما شارك بالمائدة المستديرة الخاصة بوزارة البناء الروسية لمناقشة تطوير صناعة البناء والتشييد.

في هذا السياق، أعرب اللواء المهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن تقديره البالغ لفرصة المشاركة في هذه البطولة العالمية. وأكد أهمية تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الإنشاء والتشييد، مُشيرًا إلى أن البطولة تمثل مناسبة مميزة للتعرف على أحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال.

تفاصيل البطولة

وأضاف أن البطولة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التبادل الثقافي والتقني بين المتخصصين في مجال الإنشاء والتشييد من مختلف دول العالم، وعبّر عن سعادته لترشيح مدينة طربول للمشاركة في تلك الفاعليات باعتبارها من أكبر المشروعات التنموية الصناعية في العالم.

مؤكدًا أهمية مشاركة مدينة طربول في المؤتمرات والأحداث العالمية، لما تتمتع به من مميزات كمركز عالمي مهم بالنسبة لمجال العقارات والإنشاء، وكذلك قطاع الصناعة.

المكونات الصناعية فى طربول

وتعتبر مدينة طربول الصناعية واحدة من أبرز وأكبر المدن الصناعية في مصر والمنطقة بأكملها، حيث تتيح الفرص للاستثمارات الدولية والمحلية، بما في ذلك إنشاء مصانع كبرى ومتوسطة ومشروعات صناعية صغيرة.

ويهدف المشروع أيضًا إلى جذب عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في قطاعات مهمة مثل الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات الكهربائية.

الاستدامة فى طربول

وتعكس مدينة طربول التزام مصر بتعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتعتبر المدينة محورًا مهمًا لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال الصناعات النظيفة.

كما توفر مدينة طربول بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة للشركات والمستثمرين، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من الفرص الواعدة في مصر والمنطقة.

الجدير بالذكر أن مدينة طربول تقع على مساحة 109 ملايين متر مربع، في موقع استراتيجي بمحافظة الجيزة، وهي أكبر مدينة صناعية ذكية في مصر، تتميز بقربها من شبكة الطرق الرئيسية التي تسهل الانتقال من وإلى محافظات الجمهورية.