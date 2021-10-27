هيئة النقل النهري تعيد التعاقد على الانتفاع بقطعة أرض بأسوان مع شركة الفراعنة للاستثمار

وقعت هيئة النقل النهري ، إحدى هيئات وزارة النقل النقل، اليوم الأربعاء العقود الخاصة بأرض أسوان بين الهيئة وشركة الفراعنة للاستثمار، والتي تعمل في عدة مشروعات سياحية ومشروعات أخرى خاصة بها.

ويأتي التعاقد حسب مصادر بهيئة النقل النهري في إطار تسوية النزاعات التي كانت قائمة منذ عام ٢٠٠٦ مع محافظة أسوان حيث قامت محافظة أسوان بتأجير أرض الهيئة لشركة الفراعنة للإستثمار التي قامت بإنشاء محطة تموين للسيارات على الأرض التي تقدر بمساحة ١١٣٥٠ متر مربع بمبلغ ٢١٩ الف جنيه، ونجحت الهيئة في زيادة المبلغ خمسة أضعاف إيجار المحافظة ليرتفع لمبلغ 1.5 مليون جنيه سنويا، وبزيادة سنوية ١٠%.

وفي السياق ذاته، تستهدف هيئة النقل النهري ، حسب تصريحات سابقة لرئيس الهيئة اللواء شعبان عبدالسلام إنشاء ميناء نهرى بمحافظة أسوان لنقل الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية لموانئ التصدير مباشرة، وذلك بعد تصنيعها وتقطيعها لتحقيق القيمة الاقتصادية المضافة.

وحسب رئيس الهيئة فان المشروع يهدف لنقل الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية، للحد من حركة النقل الثقيل على الطرق الصحراوية والزراعية وخاصة في ظل إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى والذى سيربط محاجر ومصانع الجرانيت والرخام وغيرها بهذا الميناء مما يساهم في تلافى تهالك هذه الطرق وشبكات البنية التحتية.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع آخر استثمارى للاستفادة من الأرض المملوكة للهيئة بالكورنيش الجديد بأسوان، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات استخراج تصاريح اللنشات والمراكب الماتور والشراعى للإبحار في مجرى نهر النيل بعد الشكاوى الواردة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ أعمال التكريك وإزالة الاختناقات الملاحية لمجرى نهر النيل بنطاق محافظة أسوان للقضاء نهائياً على مشكلة شحوط البواخر السياحية خلال فترة السدة الشتوية وخاصة في مناطق الكوبانية والشيخ فضل والأعقاب وكوم أمبو وأبو شهاب، فيما جارٍ العمل بمناطق سلوا وإدفو.

وكانت قد طرحت هيئة النقل النهري خلال الأشهر الأخيرة مشروع إنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ النهرية الجديدة بنظام الترخيص بالانتفاع ومنها مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء دندرة النهرى بمحافظة قنا ومشروع إنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال وإعادة تسليم ميناء المنشأة النهرى بمحافظة سوهاج .