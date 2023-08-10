هيئة النقل النهري تطرح 4 مشروعات لإزالة الاختناقات بنهري النيل بالوجه القبلي

طرحت الهيئة العامة للنقل النهري “التابعة لوزارة النقل” عددا من المناقصات تشمل 4 عمليات لإزالة الاختناقات والتكريك بنهر النيل، وذلك ضمن مشروعات الهيئة المدرجة خلال العام المالي الجاري بنهر النيل، خاصة في محافظات الصعيد، بعد الانتهاء من معظم تلك المشروعات بالوجه البحري.

وحسب كراسات الشروط الخاصة بتلك المشروعات فتشمل العملية الاولى إزالة الاختناقات الملاحية بمحافظة اسوان، وذلك بطول يصل الى قرابة 160 كيلو حيث تبدأ من الكيلو 8 وحتى الكيلو 169 وذلك بسن شركات التكريك المختلفة، على أن يتم فض المظاريف الخاصة بالمشروع يوم 18 أغسطس الجاري.

كما شملت المناقصات مشروع إزالة الاختناقات الملاحية بمحافظة الأقصر، وذلك بالنسبة للمسافة من الكيلو 169 وحتى الكيلو 245 والتي من المقرر أن يتم فض المظاريف لتلك المناقصة يوم 15 أغسطس الجاري.

كما طرحت الهيئة مشروع تكريك وازالة الاختناقات لنهر النيل في نطاق محافظة المنيا، وذلك من المسافة بالكيلو 615 وحتى الكيلو 750 بتأمين ابتدائي قدره 1.2 مليون جنيه، على ان يتم فض المظاريف الفنية للمشروع يوم 16 أغسطس الجاري.

وتشمل المناقصة الرابعة إزالة الاختناقات الملاحية في نطاق محافظة بني سويف من الكيلو 750 وحتى الكيلو 885 بتأمين ابتدائي قدره 900 ألف جنيه، على أن تعقد جلسة فض المظاريف الفنية للمشروع يوم 17 أغسطس الجاري.

يذكر أن وزارة النقل نفذت خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة لتطوير قطاع النقل النهري، حيث تم تطوير الطريق الملاحي «القاهرة – الإسكندرية» عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة خلال العامين الماضيين.

وتشتمل خطة وزارة النقل على تنفيذ 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية، فضلاً عن تطوير الطريق الملاحي «القاهرة -أسوان» وحيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتي كم 70 «أسوان – كلابشة» ومن كم 615 حتى كم 885 «نزلة العوامر –الصف»، وجاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان.

كما تعمل وزارة النقل على تطوير الطريق الملاحي ” القاهرة – دمياط ” حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 «القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط»، وتطوير الطريق الملاحي «القاهرة – الإسماعيلية» حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 «المظلات – بلبيس» وجاري إعادة تأهيل عدد 2 كوبري لتعديل الفتحات الملاحية مسطرد – أبوزعبل.