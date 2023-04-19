هيئة النقل النهري تجهز حملات تأمين المراسي والوحدات النيلية

صرح اللواء أركان حرب مفيد صلاح، رئيس هيئة النقل النهري بأن الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة تستعد بحملات مكثفة طوال أيام العيد على المراسي والوحدات النهرية.

وأوضح رئيس هيئة النقل النهري بأن تلك الحملات تشمل معدات ولنشات وعائمات وبواخر سياحية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديريات الأمن.

بجانب تعاون الهيئة مع الإدارات العامة للحماية المدنية ، وشرطة السياحة لضبط المخالفات والتأكد من توفير عوامل الأمان بالمراسي والوحدات النهرية وقواعد السلامة والالتزام بالحمولة والاشتراطات الملاحية.

خطة حماية المراسي النيلية

حملات تأمين المراسي والوحدات النيلية

يشار أن حملات الرقابة النهرية تهدف توفير الأجواء الآمنة لاحتفالات المواطنين، من خلال خطة تأمين واسعة النطاق على المسطح المائي والمراسي النيلية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة تفعيل الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات التى تشهدها مصر خلال الأيام الجارية والقادمة.

بالإضافة إلى اضطلاع الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت والمرافق المهمة والحيوية.

لاسيما مرفق المسطح المائى لنهر النيل والمراسى النيلية، والتى من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المواطنين وكثافات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

تقوم الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتكثيف الخدمات والحملات الأمنية على المراسي النيلية للتأكد من وجود التراخيص اللازمة للعائمات والمراكب.

ومن إجراءات تلك الحملات التحقق من مدى توافر وسائل الحماية والسلامة داخل تلك المراسي والمراكب والتأكيد على التزام القائمين عليها بالحمولة المقررة.

وتتضمن خطة التأمين تعيين خدمات أمنية بالمراسي النيلية لإتخاذ الإجراءات التأمينية لكافة المتنزهين فى إطار الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة المواطنين.

إلى جانب شن حملات مكثفة لمواجهة المراسى العشوائية والمخالفات التى تتسبب فى التلوث البصرى والسمعى وتؤثر بشكل سلبى على المظهر العام لنهر النيل بما يتيح للمواطنين التنزه بمنطقة كورنيش النيل دون أية مضايقات.