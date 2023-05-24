هيئة النقل العام في الإسكندرية تطرح استغلال عدد من المحلات التابعة لها

حددت هيئة النقل العام بالاسكندرية، منتصف يونيه المقبل، موعدا لإجراء مزايدة للانتفاع بعددا من المحلات التابعة لها، وذلك ضمن استغلال أصول الهيئة خلال الفترة المقبلة، بما يعمل على زيادة ايراداتها وفقا لمصادر مطلعة بالهيئة.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة مزايدة يوم 16 يونيه مزايدة للانتفاع بعدد 32 محلات بنادي الترام ” فرع الشاطبي وفرع محرم بك ” وذلك بمساحات مختلفة.

كماتم طرح مساحة تصل الى 940 متر مربع بمقر نادي الشاطبي التابع للهيئة لاستغلالها لعمل قاعات صيفية، بالاضافة الى مساحة 610 في أنشطة مختلفة بجوار سور النادي.

كما قامت الهيئة بطرح مناقصة لتنفيذ النظافة بترام الرامل بطول 14 كيلو، وذلك بالمحطات والتفريعات المختلفة والقضبان والارصفة.

واشارت الهيئة حسب كراسات الشروط برفع كافة المخلفات أيا كان نوعها بترام الرمل من ردم أو أشجار أو حشائش أو أخشاب، خاصة نزع الحشائش التي تنمو بين القضبان ونقلها من حرم السكة بمعرفة الشركة الفائزة بالمناقصة، مشترطة إزالة نزع الحشائش المتواجدة بالحرم والقضاء عليها نهائيا وعدم التخلص منها عن طريق الحرق.

وطالبت الهيئة الشركة الفائزة بالمشروع أن تقوم بتوريد عمالة تصل الى 42 عامل من السابعة صباحا وحتى الخامسة عصرا وقرابة 15 عامل في الوردية المسائية حتى الساعة 11 مساءا.

كما قامت هيئة النقل العام بالاسكندرية، بطرح مناقصة لتنفيذ 3 محطات شحن للاتوبيسات الكهربائية، وذلك لتلبية احتياجات الاتوبيسات الجديدة التي تم توريدها للهيئة مؤخرا.

وفي مارس الماضي أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن وصول 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء وبدء تشغيلها اعتباراً من غد فى شوارع المدينة، وذلك فى إطار حرص الدولة على استخدام الوقود الآمن، والطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، للتأكيد على أن مدينة الثغر هى أول محافظة على مستوى الجمهورية تقوم بتشغيل الأوتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وذلك منذ عام 2019.

وأكد محافظ الإسكندرية أن وصول الـ 15 أتوبيس الكهربائى إلى الإسكندرية ودخولهم الخدمة إضافة غير مسبوقة لدعم وتطوير وتحسين أنظمة النقل العام داخل المحافظة لمواجهة الزيادات المستمر فى احتياجات النقل، ولتقليل استنزاف موارد الدولة من المواد البترولية، بالإضافة إلى مواجهة التلوث البيئى، مشيرا إلى أن المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلى تنتج عوادم تحتوى على مواد تؤثر على البيئة.

وأوضح الشريف أنه يجرى تجهيز 25 أتوبيسا كهربائيا، لتكتمل الدفعة المكونة من 40 أتوبيسا ذات مواصفات تحتوى على مكيفات ونظام تتبع، ومجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، ومزودة بنظام wifi، ويسع الواحد منها 90 راكبا، وتصل السرعة إلى 80 كم فى الساعة، وقدرة المحرك تبلغ 300 كيلو وات، أى فيما يعادل 420 حصانا، وقدرة البطاريات 324 كيلو وات فى الساعة، ونظام الشحن يصل من 3 إلى 4 ساعات للمحرك والدائرة المساعدة 24 فولت، والمسافة المقطوعة بعد إعادة الشحن 250 كم بعدم استخدام التكييف و210 كم بعد استخدام التكييف، وقطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانة تعمل لمدة 10 سنوات، والبطاريات تعمل لمدة 8 سنوات، الشاسيه والهيكل عمره الافتراضى 7 سنوات، نظام القدرة يشمل المحركات الكهربائية والأجزاء والملحقات الكهربائية عمرها الافتراضى 5 سنوات.