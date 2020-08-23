«هيئة النقل العام» تقترب من تحويل 300 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى

كشف اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام أنها ستتعاقد على تحويل 300 أتوبيس من السولار الى الغاز الطبيعى بالتنسيق مع مصنع 200 الحربى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، بعد نجاح تجربة تحويل أول أتوبيس.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ«المال» ان تكلفة تحويل الاتوبيس الواحد تبلغ 500 ألف جنيه، باجمالى تكلفة تصل الى 150 مليون جنية فى المرحلة الاولى اذ تستهدف الهيئة تحويل كامل اسطولها للعمل بالغاز الطبيعى بشكل كامل والذى يتجاوز 3500 أتوبيس يعمل بالسولار .

وأكد انه سيتم ضغط الفترة الزمنية لتنفيذ مشروع تحويل الاسطول بشكال كامل للعمل بالغاز الطبيعية خلال عاميين بدلا من 4 سنوات المقررة لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أن الاتوبيس الغاز يوفر 100 ألف جنيه فى التكلفة مقارنة بالسولار خلال عام.

وشهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، انضمام 20 اتوبيس جديدا يعمل بالغاز الطبيعى لأسطول هيئة النقل العام، بتكلفة تصل الى 73 مليون جنيه، وذلك ضمن التعاقد على 150 اتوبيس.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن هذه الأتوبيسات المنضمة للاسطول تعد الدفعة الثانية من إجمالى عقد توريد 150 أتوبيس قيمتها الإجمالية حوالى 610 ملايين جنيه لصالح هيئة النقل العام حيث تم توريد عدد 65 أتوبيس وسيتم توريد 65 أتوبيس جديدا قبل نهاية العام الحالى.

وأوضح، أن الأتوبيس يتكون من 33 مقعد وبه أماكن لوضع الحقائب سوف يوفر أكثر من نصف سعر الوقود الذى يستهلكه الاتوبيس العادى، كما يتمتع بخاصية القدرة على الانخفاض والارتفاع ليتمكن الركاب من صعوده بكل سهولة، بالإضافة إلى أنه مزود باماكنية تسهيل صعود ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع اللواء رزق على، أنه تم تركيب منظومة كاميرات المراقبة على العديد من جراجات الهيئة، وإدخال منظومة G.B.S على عدد 1000 أتوبيس وتم طرح مناقصة لتطبيق المنظومة على 1000 أتوبيس آخر.