هيئة المواصفات والمقاييس السعودية تحظر استيراد «التوك توك»

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد “التوك توك”، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم”، يشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، إضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من “125” مل أو ما يكافئها من دراجات كهربائية.

وحظرت الهيئة كذلك، الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها “50” سم والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة.

وأشارت المادة الثانية، من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، إلى أن أحكامها ستسري على المنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية على السلع التي تتوافر لها مواصفات قياسية.

وتتضمن اللائحة 22 مادة تحدد شروط أعمال منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية، وآلية احتساب رسوم منح ومتابعة الترخيص.