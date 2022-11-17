هيئة المواصفات والجودة توافق على تسجيل عدد من شركات استيراد السائل الإلكتروني

أكد الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على أنه تم قبول عدد من الشركات للتسجيل في استيراد السائل الإلكتروني من قبل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 516 لسنة 2021 الخاص بتسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسائل الالكتروني بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 8205-1/2018 .

وأضاف في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أنه بعد عملية التسجيل لتلك الشركات فيتم اتخاذ اللازم بالمنافذ الجمركية، مع مراعاة الأصناف والنكهات وفترة التسجيل بكل شركة.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 76 لسنة 2022، وذلك لتطبيق ما جاء في خطاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بخصوص القرار الوزاري رقم 516 لسنة 2021 .

وأكدت الهيئة إلى أنه تم اعتماد عدد من الشركات والتي تضم شركة ايه ان دي اس للتجارة، وشركة ايجي ديسترو، وشركة المنصور الدولية للتوزيع، وشركة ميدليق للاستيراد والتصدير.

كما تضم الشركات فابور أرت ايجيب، وشركة بافجي للصناعة والتجارة، وشركة شلتر جروب للاستثمار والتنمية، وشركة ايه ان دي اس للتجارة ، ومؤسسة أمواج للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وشركة النجوم للسجائر الالكترونية.

ونص قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 516 لسنة 2021 على تشكيل لجنة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة كلجنة فرعية على ان تنبثق منها لجنة تسمى لجنة التبغ ومنتجاته، ويكون بعضويتها كل من مصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الرقابة الصناعية، والادارة المركزية للمعامل، وممثلا لشعبة التبغ ، وممثلا عن مصلحة الضرائب، والجمارك، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا .

كما تقوم اللجنة بدراسة الملفات المقدمة من الشركات المنتجة والمستوردة لمنتج السائل الالكترونية والشركات ذات الصلة في هذا المجال، والتحقق من مدى مطابقتها المنتج لآخر إصدار من المواصفة القياسية رقم 5028-1 ) الخاصة بالاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية الجزء الأول (السجائر الالكترونية – السائل الالكترونية ) والصادر لها قرار وزاري بالالزام .

واعداد قاعدة بيانات بالهيئة المصرية العامو للمواصفات والجودة لتسجيل جميع الشركات المستوردة والمنتجة محليا والشركات ذات الصلة في هذا المجال.

كما تقوم اللجنة بتحليل هذه المنتجات بمعامل الهيئة أو اي معامل معتمدة على مستوى الجمهورية، واعداد قوائم بيضاء للشركات المسجلة بالهيئة لمنع الغش واتاحتها على موقع الهيئة، واصدار خطاب من الهيئة يفيد تسجيل الشركات ومنتجاتها لدى الهيئة بعد سداد التكاليف المقدرة.