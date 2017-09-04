هيئة المواصفات والجودة تشارك في اجتماعات الأيزو بألمانيا

محمد ريحان تشارك الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية لمنظمة الأيزو العالمية، التي ستعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 من سبتمبر الجاري بألمانيا، بمشاركة أكثر من 500 مشارك من ممثلي 163 دولة الأعضاء بالمنظمة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، حيث يت



محمد ريحان

تشارك الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية لمنظمة الأيزو العالمية، التي ستعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 من سبتمبر الجاري بألمانيا، بمشاركة أكثر من 500 مشارك من ممثلي 163 دولة الأعضاء بالمنظمة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، حيث يترأس الوفد المصري المشارك في اجتماعات المنظمة المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتتضمن الاجتماعات اجتماع لجنة الأيزو لشؤون الدول النامية «الديفكو»، الذي سيعقد على مدار يومي 19 و20 سبتمبر الجاري، حيث تقوم الدول النامية بعرض احتياجاتها من المساعدات الفنية لتعزيز مشاركتها فى عملية إعداد المواصفات الدولية التى تؤثر على حوالى 80% من حجم التجارة البينية فى العالم، إلى جانب إلقاء الضوء على التطورات والمستجدات فى عملية تنفيذ خطة عمل الأيزو للدول النامية «2016-2020»، التى تشمل عدد من المشروعات والبرامج التدريبية التى تنفذها المنظمة فى العديد من الأقاليم الجغرافية حول العالم، وكذا استعراض آليات الرصد والتقييم لما تم تحقيقه من الخطة من خلال مؤشرات الأداء، فضلاً عن استعراض الدور الذى تسهم به المواصفات من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، مثل مواصفات كفاءة الطاقة، والسلامة والصحة المهنية، والبصمة الكربونية والبصمة المائية، والحوكمة المؤسسية، ومكافحة الفساد والرشوة وغيرها.

وأكد المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حرص الهيئة على المشاركة سنويا فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الأيزو العالمية، وذلك للإطلاع على أحدث المستجدات فى مجال التقييس والأنشطة ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المحلية، لافتا إلى أن تطوير الأنشطة المتعلقة بالمواصفات والجودة يأتي كأحد أبرز الأهداف التي تسعى إستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020، التي أطلقتها الوزارة العام الماضي لتحقيقها باعتبارها نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة في مصر، إلى جانب أهميتها في تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والبيئة، وكذلك في رفع القدرة التكنولوجية وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية ورفع مستوى جودة السلع والمنتجات والخدمات.

وفيما يتعلق ببرنامج عمل اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الأيزو، التي ستعقد على مدار يومي 21 و22 من سبتمبر الجاري، أوضح «عفيفي» أنها ستتضمن استعراض ما تم تنفيذه من أولويات عمل المنظمة خلال الفترة الماضية، وإقرار التقرير السنوي للمنظمة لعام 2016، إلى جانب عرض تقرير بما تم تنفيذه من استراتيجية المنظمة «2016-2020».

وأشار «عفيفي» إلى أن إستراتيجية المنظمة «2016-2020» تشمل إعداد مواصفات دولية متسقة وموثوق بها وذات جودة عالية يمكن استخدامها بفاعلية في تحقيق فوائد حقيقية لجميع الدول الأعضاء، وتعزيز قنوات الاتصال بين الدول الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة بهدف إشراك الأطراف المعنية، وتشجيع المشاركة الفاعلة لأعضاء المنظمة فى أنشطة التقييس الدولى، إلى جانب تعزيز التعاون التعاون الإقليمي والدولي في مجال التقييس ودعم بناء القدرات لجميع أعضاء المنظمة ودعم الابتكار الفني بهدف تعزيز المواصفات الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو، باعتبارها وسائل هامة لتحسين التواصل على المستوى العالمى، وتبادل المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والموارد لتشجيع التطوير المتناغم للأفراد والمنظمة.