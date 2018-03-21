هيئة المواصفات السعودية تنظم ورشة عمل تعريفية للمصدرين بالإسكندرية

يتم تنظيمها بالتعاون مع المواصفات والجودة المصرية للتعريف بنظام التسجيل الإلكترونى سابرمعتز محمود انطلقت بمقر غرفة تجارة الإسكندرية، ورشة عمل للتعريف بنظام التسجيل الإلكترونى سابر مع هيئة المواصفات السعودية لرفع الوعي والتعريف بالمستجدات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة ونظم تقييم المطابقة وتطو

يتم تنظيمها بالتعاون مع المواصفات والجودة المصرية للتعريف بنظام التسجيل الإلكترونى سابر

معتز محمود

انطلقت بمقر غرفة تجارة الإسكندرية، ورشة عمل للتعريف بنظام التسجيل الإلكترونى سابر مع هيئة المواصفات السعودية لرفع الوعي والتعريف بالمستجدات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة ونظم تقييم المطابقة وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويأتى تنظيم الورشة فى إطار التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، أهمية هذه الورشة بالنسبة للمصدرين حيث إن الاسكندرية بها اكثر من 34% من المصدرين المصريين.

ومن جانبه صرح المهندس اشرف اسماعيل عفيفى رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بأن الهدف من هذه الورشة هو رفع الوعي لدى المصدرين بأحدث المستجدات في السوق السعودية كون المملكة العربية السعودية من اكبر الشركاء التجاريين مع الجانب المصري.

وأضاف أن ممثلى الجانب السعودي سوف يقومون بشرح نظام التسجيل الالكتروني الذي تم اصداره مطلع شهر فبراير الماضي لتسهيل عملية التصدير للسلع والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات بالسوق السعودية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الى أنه سيتم ايضا شرح متطلبات علامة الجودة السعودية على السلع والمنتجات التي تتطلب الحصول عليها للنفاذ للأسواق السعودية.