هيئة المواصفات الإيطالية تعتزم فتح مكتب بالقاهرة

أحمد اللاهونى تعتزم هيئة المواصفات والجودة الإيطالية "IMQ"، فتح مكتب دائم لها بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يمثله حجم السوق المصرية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. قال المهندس بهاء ديمترى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الهيئة اجتمعت، أمس، مع

أحمد اللاهونى





تعتزم هيئة المواصفات والجودة الإيطالية “IMQ”، فتح مكتب دائم لها بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يمثله حجم السوق المصرية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

قال المهندس بهاء ديمترى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الهيئة اجتمعت، أمس، مع رواد الأعمال، فى حضور مسئولى وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف ديمترى، فى تصريحات، لـ”المال”، أن اجتماع الهيئة مع رجال الأعمال وأعضاء الحكومة جاء بهدف دراسة السوق المصرية، ومعرفة متطلباتها، مشيرًا إلى تنظيم زيارات متبادلة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة قبل تنفيذ المشروع.

ولفت إلى أن “IMQ” تمتلك 5 مكاتب حول العالم فى “ميلانو، والبرازيل، وشانغهاى، ودبى، وهولاندا”.

وأكد ديمترى أن وجود مكتب للهيئة فى مصر سيساعد جميع الشركات العاملة بالسوق المحلية، فى الحصول على شهادات الاعتماد الدولية المطلوبة لدخول الأسواق الخارجية، مما يدعم تنافسية المنتج المصرى فى التصدير.