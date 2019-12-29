هيئة المنافسة البريطانية تحقق مع أمازون فى صفقة ديليفيريو

قررت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية فتح تحقيق مع شركة أمازون الأمريكية لخدمات التجارة الألكترونية بسبب امتلاكها حصة أقلية فى شركة ديليفيريو DELIVEROO لطلب خدمات توصيل الطعام أونلاين .

وبحسب موقع engadget لأخبار التقنية ، فإن هيئة المنافسة البريطانية تري أن استثمار أمازون فى تلك الشركة يمكن أن يضر بالمنافسة

يشار إلى أن أمازون هي أكبر مستثمر فى شركة ديليفيريو بعد تمويلها بنحو 575مليون دولار مقابل الاستحواذ على حصة تصل إلى 16 % من أسهمها .

وقال متحدث باسم شركة أمازون فى وقت سابق: “يجب أن تتمتع الأعمال التجارية المحلية في المملكة المتحدة مثل ديليفيريو بإمكانية وصول واسعة للمستثمرين والداعمين”.

وتأسست ديليفيريو فى عام 2013 وتتخذ من لندن مقرا لها وتعمل داخل 200 مدينة فى عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا واستراليا وسنغافورة والأمارات وهونج كونج والكويت وتايوان