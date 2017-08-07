هيئة المفوضين توصى برفض طعن جنينة

نجوى عبد العزيز أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، وإعداد المستشار نادر عبد اللطيف، في تقرير قضائي برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح التقرير أن المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقا

نجوى عبد العزيز

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، وإعداد المستشار نادر عبد اللطيف، في تقرير قضائي برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.





وأوضح التقرير أن المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم تنص على أنه “يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية “إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد الثقة والاعتبار، أو إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية”.

وأكد التقرير أن قرار تعيين جنينة رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات صدر في 6 سبتمبر 2012، ولمدة 4 سنوات، إلا أنه في 28 مارس 2016 صدر قرار رئيس الجمهورية 132 لسنة 2016 بإعفائه من منصبه تناول التقرير مسألة زوال مصلحة هشام جنينة في الطعن بأن مدة “الأربع سنوات” الخاصة بولاية جنينة في رئاسة الجهاز قد انتهت 6 سبتمبر 2016، ومن ثم لا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى لتغير المركز القانوني للطاعن.