هيئة المفوضين تتسلم دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية، فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفات، إلى هيئة المفوضين المحكمة لإعادة التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن إنشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ومساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب.

كما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل من 1 وكيل المركز.

وتضمنت المادة (47) من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية: جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ويظل مجلس التأديب العالي مختصا بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.

كتبت نجوى عبد العزيز