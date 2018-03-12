هيئة المعارض تخصص 27 ألف متر للشركات في معرض القاهرة

أحمد اللاهوني:أعلنت هيئة المعارض والمؤتمرات اختيار دولة الكاميرون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي فى دورته الـ 51 والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية المصدرين وبمشاركة 22 دولة.قال اللواء سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، خلال كلمته فى مؤتمر الهيئة للإعلان عن تفاصيل المعرض اليوم، إنه تم تخصيص 27

أحمد اللاهوني:

أعلنت هيئة المعارض والمؤتمرات اختيار دولة الكاميرون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي فى دورته الـ 51 والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية المصدرين وبمشاركة 22 دولة.

قال اللواء سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، خلال كلمته فى مؤتمر الهيئة للإعلان عن تفاصيل المعرض اليوم، إنه تم تخصيص 27 ألف متر للشركات المحلية فى تسع قطاعات إنتاجية ولأول مرة تشارك مصلحة السجون بجناح لها، وكذلك وزارة قطاع الأعمال العام، وزودت الهيئة مساحة معرض القاهرة بنسبة 27% عن العام الماضى وتستهدف 2 مليون زائر فى الدورة الحالية للمعرض.