هيئة المساحة تسلم خرائط مسار مترو الأنفاق فى الإسكندرية لـ«سيسترا ومحرم باخوم»

قال مصدر مسئول بهيئة المساحة التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، إن الهيئة تعكف حاليا على توفير الخرائط المساحية الجديدة لمسار قطار أبو قير الذى سيتم تحويله، إلى مترو أنفاق، داخل محافظة الإسكندرية.

وأضاف المصدر لـ«المال»، أن استشارى المشروع الذى يضم مكتبى سيسترا الفرنسي، ومحرم باخوم المصري، طالب الهيئة بتوفير عدد من الخرائط الرقيمة، التى توضح مسار الخط بداية من منطقة شارع العطارين، حتى سيدى بشر، ومقرر الانتهاء من إعدادها خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أن تكلفة المشروع فى مرحلته الأولى تصل إلى 1.5 مليار يورو، وتُجرى حاليا مفاوضات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل اللازم، وتضم قائمة البنوك الخارجية: «البنك الدولي، والأوروبى لإعادة الأعمار، والاستثمار الأوروبي، وبنك الصادرات المجري، وبنك الصادرات الروسى إضافة إلى بنك الصادرات الكندي».

ووفقا للموقع الإلكترونى للهيئة القومية للأنفاق، فإنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات التصميمية والتفصيلية وكل مستندات الطرح فى عام 2000، وتوقف تنفيذ المشروع لعدم توافر التمويل المالى المطلوب حينذاك، وتم تحديثها مرة أخرى خلال الفترة الماضية، ويمتد الخط الحالى من أبو قير شرقا حتى الكيلو 21 العامرية غربا ماراً بوسط المدينة بطول إجمالى حوالى 43 كم.

ومن المقترح أن يتم تنفيذه على 3 مراحل، تنطلق الأولى منها من محطة مصر حتى منطقة أبو قير بطول 22 كم، بعدد 18 محطة، 13 منها سطحى و5 محطات علوية، فيما تبدأ الثانية من منطقة المكس فى الإسكندرية بطول 8 كم بعدد 6 محطات نفقية، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من المكس وحتى الكيلو 21 غرب الإسكندرية وبعدد 9 محطات منها 3 نفقية و6 علوية.

وينقل الخط فى الوقت الحالى 20 مليون مواطن سنويا، من الموظفين ومحدودى الدخل وطلاب المدارس، بقيمة تسعير جنيه للرحلة، واشتراك سنوى للطلاب 20 جنيها.