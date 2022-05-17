هيئة المساحة: إعداد خريطة موحدة لمصر والوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا قريباً

تقوم الهيئة العامة المصرية للمساحة برئاسة المهندس على منوفي، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية ، خرائط الوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر ، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع ، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.

يأتي ذلك فى إطار دور هيئة المساحة باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة والمسئولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة ووزارة الأوقاف لتنفيذ أعمال الرفع المساحي وعمل كروت الوصف والإحداثيات لمساجد وزارة الأوقاف ليتسنى حصر أصول الأوقاف والمساجد والملحقات بها والزوايا والأضرحة ، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة نحو حوكمة أصول الدولة بإستخدام خرائط رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية.

وعلى صعيد حصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ، بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية.

كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية ، بالإضافة لإعداد عدد (٩٤) أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنياً ، وجار الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضي المملوكة لهيئة الاوقاف بمقتضى الاحكام والحجج الرسمية.

وفى إطار الحرص الدائم على مواكبة أحدث التقنيات العلمية في مجال الرصد بإستخدام الأقمار الصناعية .. فقد قامت الهيئة بإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادى النيل وزيادة عددها لتصل إلى (٤٢) محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقيةX,Y بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم وجاري تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومي والخاص.

كما يجرى التنسيق مع أحد الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجال صور الأقمار الصناعية والتطبيقات المتعلقة بها لبحث سبل التعاون المشترك.