طاقة

هيئة المحطات النووية : لا إصابات بكورونا في الضبعة ولم نخالط الحالة المصابة بـ«روساتوم»

تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بموقع الضبعة
عمر سالم 6:52 م, الأربعاء, 27 مايو 20 6:52 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، إن أحد موظفي المكتب الخاص بشركة روساتوم للطاقة النووية بالقاهرة أصيبت بفيروس كورونا، ولكنه لم يخالط أيا من مسئولي الطاقة النووية بمصر.

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، في تصريحات للمال، إنه لا توجد أى إصابات بين العاملين في موقع المحطة النووية بالضبعة أو المسئولين أو الشركات العاملة هناك.

وأكد أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ، لافتا إلى أن المحطة النووية مؤمنة تماما كما يتم العمل مع الخبراء الروس التابعين لشركة روساتوم الروسية المنفذه للمحطة عبر الفيديو كونفرانس للانتهاء من كافة التراخيص والتصميمات للحصول على أذن الخاص ببدء تنفيذ المشروع.

وأشار الوكيل إلى أن الهيئة قامت بتعقيم موقع محطة الضبعة النووية بمطروح، إضافة إلى كل مبانيها بالتعاون مع إحدى الجهات المسئولة عن التعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار الوكيل إلى أنه تم التأكيد على شركة روساتوم على اهمية مراعاة عوامل الأمن والسلامة الصحية عبر قياس درجات الحرارة الخاصة بالعاملين.

كما تم إعطاء إجازة لأي عامل يعاني أمراض مزمنة مع توفير كمية من الكمامات للمهندسين والعاملين بالهيئة، وفق الوكيل.

وأضاف أنه تقرر أيضًا التنبيه على كل السائقين بتعقيم الأتوبيسات يوميًا، مع التنبيه على عاملي المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصعد بصفة مستمرة.

وكانت شركة روساتوم للطاقة النووية الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية قد اعلنت منذ اسابيع أنها على استعداد لفرض بروتوكول الحجر الصحي، إذا تم طلب هذا الأمر من قبل الدول والمناطق التي نعمل بها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أليكسي ليخاتشوف المدير العام للشركة الروسية، إن روساتوم تقوم بتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أن الشركة أوقفت جميع الرحلات إلى جميع دول العالم، بما في ذلك بذل قصارى جهدها للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) على سلسلة موردينا والتأكد من الالتزام بالمواعيد المتفق عليها في عقودنا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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