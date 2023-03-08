هيئة المحطات النووية توقع عقد إدارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري

قام الدكتور أمجد سعيد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بتوقيع عقد إدارة وتشغيل رصيف الضبعة البحري، واللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وتم التوقيع بحضور اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بمقر قطاع النقل البحري بالإسكندرية.

وبحسب بيان رسمى لهيئة المحطات النووية ، ينص العقد علي قيام هيئة ميناء الإسكندرية -هذه الهيئة العريقة في إدارة الموانئ البحرية- بإدارة وتشغيل الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية والذي سوف يستقبل معدات المحطة النووية والتي من المخطط أن تصل أول معدة نووية طويلة الأجل إلى رصيف الضبعة البحري خلال النصف الثاني من مارس الجاري.

وقال الدكتور أمجد الوكيل إن توقيع العقد يأتى فى إطار الاستعدادات التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل استقبال أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى).

كما يأتى فى إطار واستمرار الجهود الحثيثة والخطوات المتلاحقة التي تقوم بها الهيئة من أجل ضمان الجاهزية والاستعداد التام لتنفيذ مهامها.. وبعد أن قامت باستيفاء متطلبات التشغيل للرصيف البحري وحصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحرى.