هيئة المحطات النووية تقيم مراسم حلف اليمين للمعينين الجدد

حضر الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية منذ ساعات مراسم حلف اليمين القانونية للمعينين الجدد بعدد من الوظائف التى أعلنت عنها الهيئة بالإعلان رقم (٢) لسنة ٢٠٢١ ، وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر ديون عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور لفيف من قيادات الهيئة.

وحضر المعينون الجدد منذ الصباح الباكر ، وسط أجواء من الفرحة والسعادة لانضمامهم لأحد أعظم المشروعات القومية بمصر ، وتأتي تلك الفعالية تزامناً مع الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وحصول الهيئة على إذن إنشاء الوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية.

وأرسل الدكتور أمجد الوكيل رئيس الهيئة تهنئته للمعينين الجدد ، متمنياً لهم حياة وظيفية موفقة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وتضمنت الوظائف مؤهلات خريجى كليات الهندسة بتخصصاتها المختلفة: وقاية وتخطيط وأجهزة وتشغيل واتصالات وصيانة ومحلل تهديدات وجودة وسلامة وحاسبات ومفتش حماية ومفتش أمان ومهندس تدريب عام وتشغيل أنظمة ومواد وكواشف وبرامج صيانة وإخصائي قياس ومهندس أنظمة إخصائي فيزياء، بالإضافة إلى تخصصات هندسية أخرى كثيرة.

2- أخصائي خريج كليات علوم.

3- عاملون في مجال المحاماة لوظائف الشؤون القانونية.

4- خريجو كليات تجارة لوظيفة محاسبين.

5- وظائف في التنمية الإدارية عبارة عن باحث قانوني وأخصائي أمن وأخصائي شؤون إدارية وأخصائي علاقات عامة ومترجم.

6- خريجو المؤهلات المتوسطة لمجموعة من الوظائف المكتبية ومندوبي أمن.

7- مطلوب للوظائف الفنية فني مساحة وفني سلامة صحة وممرض وسكرتارية وسائقون وعمال.

وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017 على ان تقوم شركة روساتوم الروسية بتدشين المشروع

وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال عام 2028.