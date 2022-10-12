هيئة المحطات النووية تعلن عن وظائف للمصريين في محطة الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، عن وظائف كبرى في محطة الضبعة النووية وذلك في ضوء ثقتها الراسخة في القدرات الوطنية والكوادر البشرية المصرية قامت الهيئة ومن خلال التنسيق المستمر مع وزارة القوى العاملة والمقاول العام الروسي شركة أتوم ستروي إكسبورت بتقديم الدعم اللازم لمشاركة العمالة الوطنية في مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية والذي يتم تحت رعاية القيادة السياسية للبلاد.

عقدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة عدة اجتماعات سواء في موقع المحطة النووية بالضبعة أو بمقر وزارة القوى العاملة بالقاهرة وبحضور ممثلين عن المقاول العام الروسي – شركة أتوم ستروي إكسبورت – للتوصل إلى أفضل الأطر التنظيمية لتعظيم مشاركة العمالة المصرية بالمشروع.

أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية

وأسفرت تلك الاجتماعات عن الإعلان عن وظائف لتعيين العمالة الوطنية المصرية بالمشروع النووي المصري لدى مقاولي الباطن العاملين بالمشروع وهو الأمر الذي يعكس مدى الرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الكوادر الوطنية وأيضا الثقة في الأيادي المصرية العاملة وقدرتها على استيعاب مختلف التدريبات اللازمة للرقي بالأداء وتحقيق التميز والكفاءة المطلوبة لاستمرار تنفيذ أعمال المشروع.

ومن هذا المنطلق فقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف للعمل لدى مختلف مقاولي الباطن العاملين بالمشروع من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg حيث تأمل الهيئة في تقدم أكبر عدد ممكن لشغل تلك الوظائف من مختلف العمالة المصرية ووفقا للضوابط الواردة ومن خلال الإشراف والمتابعة المستمرة لوزارة القوى العاملة الموقرة.

يذكر أن محطة الضبعة هي أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب العاصمة القاهرة. تتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (في في إي أر 1200) بقوة 1200 ميغاواط.