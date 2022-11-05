هيئة المحطات النووية تعلن عن وظائف جديدة للعمل بـ«الضبعة».. تعرف على التخصصات

كشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة عن حاجتها لمختلف لوظائف جديدة في مختلف التخصصات الهندسية والعلمية، وهو الإعلان رقم (1) لسنة 2022 لاستكمال هيكلها التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية والتي ستسهم في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية.

وأضافت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن الإعلان الجديد يعد إحدى الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية في محطة الضبعة النووية، ما يؤكد استمرار الدولة في تحقيق نهضتها، ويعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة، ويكون إحدى بشائر الخير وبريق الأمل لشعب مصر العظيم نحو استمرار تنفيذ المشروعات القومية على كافة الأصعدة وفي مختلف المحافظات.

اعلان هيئة المحطات النووية

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الإعلان عن هذه الوظائف يعد تأكيدًا على استمرار مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية على أنها تمضي قدما بسواعد المصريين بعزة وثبات في تنفيذ مختلف الأنشطة والأعمال، والتي من أهمها الاهتمام والعناية البالغة بالاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية مما لذلك بالغ الأثر في تحقيق الإنجازات في شتى المجالات، حيث كان آخر تلك الإنجازات حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء للوحدة الثانية.

ومن بين التخصصات المطلوبة وفقاً للاعلان الحاصلين على بكالورويوس هندسة أقسام نووي ومدني و كهرباء بالاضافة إلى ميكانيكا ، كما يتطلب الحاصلين على بكالوريوس علوم قسم فيزياء او كيمياء ، وأخيراً خريجي حاسبات ومعلومات.

وتضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، من الجيل 3+ (مفاعلات الماء المضغوط)؛ على أن يتم تشغيل أول مفاعل فى 2028 وتنفذها «روساتوم» الروسية، والتى تعد كبرى الشركات العاملة فى المجال عالميا.