هيئة المحطات النووية تعلن عن وظائف جديدة (الشروط وطريقة التقديم)

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن وظائف جديدة لشغل بعض الوظائف الشاغرة ، وذلك في إعلان رقم 1 لسنة 2023، وجاءت الوظائف كالتالي:

أولا: درجة مدير عام: مدير الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

ثانيا: التعيين.. الوظائف التخصصية:

الوظائف الهندسية: من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله في التخصصات العامة الآتية (هندسة نووية/ كهرباء كيمياء/ ميكانيكا/ مدنى) شاملة التخصصات الدقيقة في الدرجات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة.

وظائف العلوم: من الحاصلين على بكالوريوس علوم أو ما يعادله في التخصصات الآتية (كيمياء فيزياء) في الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة.

ثالثا: التعاقد بمكافأة شاملة:

وظائف الدرجة الأولى: مدير الإدارة القانونية ليسانس حقوق أو ما يعادله، ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية: بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب تخصص علم اجتماع، اخصائى دعم نفسي: ليسانس أداب/تربية دراسات إنسانية تخصص علم نفس – أو ما يعادله، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء، ومدير إدارة أمن الأفراد، ومدير إدارة تأمين المنشآت والمنافذ والتحركات، مؤهل عالى مناسب.

وظائف الدرجة الثانية: أخصائى دعم نفسي ليسانس أداب تربية دراسات إنسانية تخصص علم نفس أو ما يعادله، ورئيس قسم تقييم الأداء المالي والإداري، ورئيس قسم العقود بكالوريوس تجارة أو ما يعادله، ورئيس قسم الإشراف على تأمين البوابات والمنافذ، ورئيس قسم تأمين المنشأت والعمليات ومتابعة أعمال التأمينم ورئيس قسم التصاريح الأمنية، ورئيس قسم الإطفاء، مؤهل عالى مناسب، وأخصائى علاقات عامة خارجية: بكالوريوس إعلام علاقات عامة وإعلان أو إعلام عام لغة إنجليزية أو إذاعة وتليفزيون أو ما يعادله، ورئيس قسم متابعة ومراقبة الالتزام، ومحام ممتاز، ليسانس حقوق أو ما يعادله.

وظائف الدرجة الثالثة: محاسب، وأخصائي مخازن بكالوريوس تجارة او ما يعادله، محام باحث قانوني، ليسانس حقوق أو ما يعادله، ومطور أمن التطبيقات.

مطور البنية التحتية للأمن السيبراني، بكالوريوس حاسبات ومعلومات أو ما يعادله، وأخصائي أمن الوثائق، وأخصائي تطوير مؤسسى، وأخصائي أمن، وأخصائي متابعة، وسكرتارية تنفيذية، وأخصائي مركز معلومات، وأخصائي شئون إدارية، وأخصائي موارد بشرية، وأخصائي شئون تدريب، مؤهل عالى مناسب، وأخصائي اجتماعی:

(بكالوريوس خدمة اجتماعية أو ليسانس آداب تخصص علم اجتماع أو ما يعادله أخصائي دعم نفسي: ليسانس آداب تربية دراسات إنسانية تخصص علم نفس أو ما يعادله، وأخصائى علاقات عامة خارجية بكالوريوس إعلام علاقات عامة وإعلان أو إعلام عام لغة إنجليزية أو إذاعة وتليفزيون) أو ما يعادله.

الشروط العامة

يشترط في المتقدمين لجميع وظائف التعيين التعاقد ألا يزيد السن في تاريخ نشر الإعلان الوظائف الدرجة الأولى عن 40 سنة، والدرجة الثانية عن 35، والدرجة الثالثة عن 30 كما يشترط لشغل جميع الوظائف التخصصية أن يكون التقدير التراكمي جيد، على الأقل وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، استيفاء جميع المتقدمين للشروط الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة، الموضحة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.nppa.gov.eg، .

كما أنه على المتقدم اجتياز الاختبارات المقررة في هذا الشأن، وقبول العمل بمواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أو غيرهما، يحق للهيئة ترشيح المتقدم لأي وظيفة تناسب مؤهله وتخصصه طبقا لبطاقات الوصف وما تقرره لجنة الاختبارات، يتم الاطلاع على كافة الشروط تفصيلا من خلال الموقع الالكتروني لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء www.nppa.gov.eg والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة www.moee.gov.eg.