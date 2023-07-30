هيئة المحطات النووية: النقل سمحت باستقبال السفن في ميناء الضبعة لمدة 10 سنوات

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة النقل، بالسماح بالترخيص لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بإدارة وتشغيل الميناء التخصصي ذي الطبيعة الخاصة، الواقع على الساحل الشمالي الغربي بموقع محطة الضبعة النووية بمدينة الضبعة بمرسى مطروح، واستقبال ورسو السفن داخل حدود موقع المحطة.

جاء ذلك وفق بيان لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء نشر بصفحته بفيسبوك .

ويرخص للهيئة لمدة 10 سنوات، بغرض استخدام المحطة في استقبال ورسو السفن داخل حدود موقع المحطة النووية بالضبعة لخدمة وتلبية المتطلبات الضرورية التي تتمثل في استقبال المعدات الثقيلة، وغيرها من المعدات المستخدمة في إنشاء وتنفيذ المشروع.



كما يستخدم ميناء المحطة لاستقبال الوقود النووي الخاص بالمحطة النووية اثناء تشغيل المحطة، ولا يجوز استخدام الميناء في غير الغرض المرخص به، بحسب البيان ذاته.