«هيئة المجتمعات» : 7 شركات عقارية تتنافس لشراء 4 قطع أراض بالعاشر من رمضان

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الفتح المالي لمجموعة من العروض الفنية المقدَّمة من قِبل 7 شركات بشأن شراء قطع أراض مخصصة لأنشطة خدمية تقع في مدينة العاشر من رمضان. ولفتت الهيئة إلى أن الشركات السبع تتنافس على أربع قطع أراض، الأولى مخصصة لنشاط تجاري إداري سكني، والباقي بنشاط تجاري فقط.

وتابعت هيئة المجتمعات أن قطعة الأرض ذات النشاط التجاري الإداري السكني تقع على مساحة 2829 مترًا مربعًا، وبسعر متر يسجل 7530 جنيهًا.

وطبقاً للهيئة، تراوحت مساحات القطع الثلاث الأخرى المخصصة لنشاط تجاري بين 2315 و5306 أمتار مربعة.

واطلعت “المال” على الكشف الخاص بنتيجة دراسة العروض الفنية المقدَّمة من قِبل تلك الشركات، وذلك خلال الفترة من 1/9/2022 حتى 15/9/2022، وذلك بنظام المظاريف المغلقة.

وتنوع مجال عمل الشركات السبع بين العقاري والصناعي والهندسي.

وأضافت الهيئة أن هذه الشركات هي: “إبداع للتطوير العقاري والصناعي، الوادي الأخضر للتصنيع، شمس الخليج للتنمية وإدارة المشروعات، الرياض للصناعات الهندسية، العالمية للاستثمار، السعد للاستثمار والتطوير العقاري، كلاسيكال جروب للتصنيع”.

ووفقًا لبيانات المجتمعات العمرانية، تقدمت الشركات السبع بالفعل لقطع الأراضي التي تمّت إتاحتها على موقع الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، للبيع بآلية التخصيص الفوري.

يشار إلى أن الهيئة تبنّت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها للأراضي منذ شهر مارس لعام 2019، وذلك في إطار دعم خطة الدولة بجذب المزيد من المستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم قبول عروض تلك الشركات فنيًّا، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الاثنين الموافق 24/10/2022.

جدير بالذكر أنه في شهر شبتمبر الماضي، عرضت هيئة المجتمعات العمرانية حوالي 58 قطعة أرض للبيع تتوزع في 17 مدينة مختلفة.

وكان نصيب الأراضي ذات الأغراض متعددة الاستخدام (تجاري إداري فندقي ترفيهي سكني) من طروحات الهيئة خلال ذلك الشهر، هو إتاحة بيع 18 قطعة أرض بنفس النشاط في 11 مدينة جديدة.

وكشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمراني، في تصريحات سابقة، لـ”المال”، أن الهيئة تلقّت 352 طلبًا لشراء أراض من مستثمرين بالمدن الجديدة خلال شهر سبتمبر السابق، مشيرًا إلى أن عدد طلبات الشراء التي تلقّتها الهيئة منذ بداية العام حتى أغسطس الماضي وصل إلى 1955 طلبًا.

وحول آخِر تعديلات الهيئة على آلية التخصيص الفوري التي تطرح بها أراضيها مع بداية كل شهر، وضعت عدة تعديلات لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حال عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

وتمت إضافة بند يفيد بالتزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزاري.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة، تبلغ مساحة مدينة العاشر من رمضان حوالي 95 ألف فدان، منها 80 ألف كتلة عمرانية.

ويصل عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة إلى 213114 وحدة، منها 26104 وحدة سكنية بمختلف المستويات، تم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في المدينة، فقد سجل نحو 20 مليار جنيه، تتوزع على خمسة قطاعات مختلفة هي: قطاع الإسكان والخدمات، والزراعة، والقطاع الصناعي، والمرافق بصفة عامة.

واستحوذ قطاع المرافق (إتصالات ونقل وكهرباء ومياه وطرق) على غالبية استثمارات المدينة، إذ يصل لنحو 12.395 مليار جنيه.