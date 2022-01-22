هيئة المجتمعات : 22 شركة عقارية تتنافس لاقتناص قطعة أرض في سوهاج الجديدة

أوضحت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن 22 شركة استثمار عقاري تتنافس على شراء قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة سوهاج الجديدة بمنطقة البنوك، لغرض تجاري إداري.

وذكرت هيئة المجتمعات أن الشركات هي : “شركة اليسر للاستثمار العقاري”، “شركة العمدة للاستثمار”، “شركة المصطفى للاستثمار العقاري”، “شركة الرواد للتنيمة العمرانية”، وشركة”أبناء الخولي للاستثمار”، و”شركة كنان العقارية”، و”وأبيات للاستثمار العقاري”، و”العوامي للاستثمار العقاري”، و”الحبيب للاستثمار العقاري”، وشركة”الحجازي لتجارة الجملة والتجزئة”، و”شركات عابدين فارما”.

وتابعت، و”شركة برفكت بيلدينج”، و”شركة إكس إيجيبت للاستثمار”، و”البطل للاستثمار”، و”العمارة للاستثمار”، و”شركة الشهاب للتجارة”، وشركة “بنيان للبناء الحديث”، ومركز العمارة والإنشاء، وشركة”العربية للتنمية العمرانية والاستثمار العقاري”، و”العربية للاستثمار العقاري والتجارة”، وشركة مكة للتجارة والتوزيع، و”شركة لبنان للاستثمار العقاري”.

وأضافت هيئة المجتمعات أنه تم قبول العروض الفنية للشركات، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022، وذلك بمقر قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.