هيئة المجتمعات: منح مهلة 3 أشهر للعملاء المخصص لهم أراضي ضمن «بيت الوطن»

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح العملاء المخصص لهم أراضي سكنية صغيرة ضمن مشروع بيت الوطن، ثلاثة أشهر كمهلة للاستلام.

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنها استقبلت العديد من الطلبات المقدمة من السادة العملاء المخصص لهم قطع أراضي سكنية صغيرة الساري تخصيصها أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام ولم يتم تخصيصها للغير ضمن أراضي مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة لمنحهم مهلة للاستلام.

وأضافت، قررت الهيئة منح مهلة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة لمشروع بيت الوطن الساري تخصيصها أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام أو صدر بشأنها موافقة بإعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا ولم يتم السدادا شريطة سريان مدة التنفيذ الأصلية “خمس سنوات” والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام.

وحددت الهيئة عددا من الشروط الواجب توافرها وهي كالآتي:

أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير.

التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

سداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ذلك قبل الاستلام.

لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.