«هيئة المجتمعات» : منافسة بين 7 شركات لاقتناص قطعة أرض في القاهرة الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك 7 شركات استثمار عقاري تتنافس على اقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط مخازن عدا دوائي. وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة القاهرة الجديدة بالقطاع الثالث بالمنطقة الصناعية ، وعلى مساحة 1756 مترًا مربعًا. وحددت الهيئة سعر المتر ليسجل نحو 3615 جنيهًا.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية توضح نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة لها من الفترة 1/5/2022 إلى 15/5/2022 بنظام المظاريف المغلقة.

ووفقًا للمستندات، تلقّت هيئة المجتمعات العمرانية سبعة عروض فنية من شركات تعمل بالقطاع العقاري

وتابعت الهيئة أن هذه الشركات هي ( أكاديا للتنمية العمرانية، نيو كونستراكشن كيميكال، الانتصار للصناعات الكيميائية والبلاستيكية، كوين للمراكز التجارية، ميدل إيست للصناعات الغذائية، العالمية للمنظفات، جيمكو وان للاستثمار العقاري)

وأوضحت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيًّا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء 9/8/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها،

كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمُدد التنفيذ،

بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

نصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص،

مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.