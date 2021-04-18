عقـــارات

«هيئة المجتمعات» توافق على العروض الفنية لـ«أكس وغازتك» لإقامة مشروعات بالعاصمة الإدارية

22 أبريل فتح المظاريف المالية بقطاع الشئون العقارية والتجارية
أحمد صبحي 7:52 م, الأحد, 18 أبريل 21 7:52 م, الأحد, 18 أبريل 21

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أفصحت هيئة المجتمعات العمرانية، عن نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة لها، في الفترة من 1 مارس 2021 وحتى 15 مارس 2021، لقطع الأراضي أقل من 5 أفدنة بنظام المظاريف المغلقة.

ووافقت الهيئة على العروض الفنية المقدمة على المساحات الواقعة داخل المنطقة 504 بالمجاورة  D5، من “مجموعة أكس المصرية الكويتية العقارية، وشركة نفرتاري للخدمات الطبية، وشركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري”، لأغراض طبية، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

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كما وافقت الهيئة على العروض الفنية للمساحة الواقعة في القطعة رقم 507 بالمجاورة D3، والمقدمة من شركتي “ريجنت لتجارة ونقل منتجات البترول، والمصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز غازتك”، بغرض إنشاء محطة تموين سيارات.

وحددت الهيئة يوم الخميس الموافق 22 أبريل، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمقر قطاع الشئون العقارية والتجارية، لفتح المظاريف المالية، للعروض التي سبق وأن وافقت عيها فنيا.

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بقلم أحمد صبحي

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