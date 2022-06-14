«هيئة المجتمعات» تعلن عن منح تراخيص الإعلانات في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في وحدة تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، عن منح تراخيص الإعلانات بمدينتى (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) طبقا لخريطة إعلانية محدد بها المواقع المتاح الإعلان بها بأنواعها المختلفة، وكذلك نموذج التقديم، والدليل الإرشادى وجميع المستندات المطلوبة.

ويتعين على الوكالات أو الافراد الراغبين في التقدم استيفاء المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 15/6/2022 وحتى 30/6/2022.

صرح بذلك المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، موضحاً أن هذا الإعلان يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف، جاءت التوجيهات بسرعة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، و وكذا توجيهاته بوضع خريطة إعلانية مناسبة للتنسيق الحضاري.

وأشارت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية، المشرف على وحدة تنظيم الإعلانات بالمدن الجديدة، إلى أن المواقع الإعلانية المقترحة في مدينة القاهرة الجديدة تقع في محورين رئيسيين:

محور السادات، وتم تقسيمه إلى 4 قطاعات كل قطاع يحتوي عددا من الإعلانات المختلفة، ومحور مصطفى كامل، وتم تقسيمه إلى 7 قطاعات.

وفي مدينة 6 أكتوبر، تقع المواقع الإعلانية المقترحة في جزء من طريق الواحات ، وتم تقسيمه إلى 3 قطاعات، يحتوي كل قطاع على عدد من الإعلانات، وطريق وصلة دهشور، وتم تقسيمه إلى قطاعين، وجزء من محور 26 يوليو، وتم تقسيمه إلى قطاعين أيضا.

وأضافت المشرف على وحدة تنظيم الإعلانات بالمدن الجديدة: سيتم دراسة الطلبات المقدمة بواسطة جهاز المدينة، وإخطار المتقدمين خلال المدة المحددة قانونا.

وفي حالة تقدم أكثر من طلب على أحد القطاعات، والتساوي بينها، بعد تحقيق الأولويات الواردة بالقانون واللائحة، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، سيتم إجراء مزايدة على مقابل استغلال مواقع الإعلانات أو اللافتات.