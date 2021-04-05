«هيئة المجتمعات» تطرح «هايبر ماركت» في القاهرة الجديدة بقيمة تقديرية 12 مليون جنيه سنويًا

يقع بجوار عدد من المشروعات السكنية والتعليمية والصحية

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، مبنى بمنطقة خدمات البنفسج بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط هايبر ماركت ومطاعم وكافتيريات.

وأوضح الطرح مساحة المبني الرئيسي والبالغ 3332.78 م2، مكون من دور أرضي فقط، كامل التشطيب، مع توريد وتركيب وتجهيز الثلاجات.

كما أظهر الطرح مساحة مبني الكافيهات والبالغ 437.52 م2، دور أرضي فقط، نصف تشطيب، علاوة على مبنى الكهرباء “المحول والمولد” المقام على مساحة 130.24م2، بالإضافة لمبنى الخزان الأرضي “نصف مدفون” والمقام على مساحة 70م2.

وجاء مشروع هايبر ماركت الذي طرحه جهاز مدينة القاهرة الجديدة بجوار عدد من المشروعات السكنية والتعليمية، علاوة على عدد من المستشفيات.

وحدد الجهاز القيمة الإيجارية التقديرية للمشروع والتي قدرت بـ12 مليون جنيه مصري سنويا.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الشروط العامة والعقارية والمالية، الخاصة بحق الانتفاع لمشروع هايبر ماركت والتي جاءت كالآتي:

مدة الترخيص بالانتفاع 3 سنوات يعاد بعدها العرض.

يتم زيادة قيمة مقابل الترخيص بالانتفاع السنوي بنسبة 10 % سنوياً بعد نهاية العام الأول.

يتم سداد ما يعادل 10 % من قيمة مقابل الانتفاع للسنة الأولى كتأمين ابتدائي.

يتم سداد مقابل الانتفاع السنوي فى بداية كل سنة من سنوات الترخيص وبما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستحقاق و فى حالة تجاوز هذه المهلة يضاف للقيمة الأعباء المالية.

أخذ تعهد علي الشركة بإخلاء الموقع حال احتياج جهاز المدينة للموقع لأي أسباب يراها الجهاز أو انتهاء مدة مقابل الانتفاع أيهما أقرب وأي تعهدات أخرى يراها الجهاز ضمانا لمستحقاته.

بعد انقضاء المدة المحددة لمقابل الانتفاع تؤول الأراضي بما عليها من منشآت للهيئة.

في حالة الإخلال بأي من تلك الشروط يعتبر التصرف لاغي من تلقاء نفسه ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وفقا للقواعد المعمول بها.

مراعاة أحكام القانون رقم 140 لسنة 1996 بشأن الاشغالات، والأليات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2020 والمتضمن آليات التخصيص بنظام مقابل الانتفاع.